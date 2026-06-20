Avaliação da seleção holandesa contra a Suécia: três jogadores que se destacaram, mas também três pontos fracos

A seleção holandesa conquistou, na noite de sábado, sua primeira vitória nesta Copa do Mundo. Em Houston, a Suécia foi derrotada por um placar convincente: 5 a 1. O Voetbalzone avalia cada jogador da seleção holandesa que atuou por pelo menos 45 minutos com uma nota.

Ronald Koeman decidiu, principalmente por questões táticas, escalar Brian Brobbey no time titular no lugar de Crysencio Summerville. Com isso, Donyell Malen passou da posição de atacante para a lateral direita.

E essa acabou sendo uma boa jogada do técnico. A Seleção Holandesa começou muito bem e já estava com uma vantagem de 2 a 0 aos 17 minutos de jogo. Nas duas ocasiões, Brobbey foi o autor dos gols, após passes de Cody Gakpo e Denzel Dumfries, respectivamente. Além desses dois gols, chamou a atenção o fato de Brobbey ter trabalhado duro como ponto de apoio.

À medida que o intervalo se aproximava, a Holanda enfrentava cada vez mais dificuldades. O meio-campo, onde Tijjani Reijnders foi o mais discreto e onde se notou que Frenkie de Jong buscava a solução no ataque com muito mais frequência do que contra o Japão, nem sempre funcionou bem. Como resultado, a Suécia criou algumas jogadas perigosas, mas graças a Jan Paul van Hecke e, principalmente, a Bart Verbruggen, a seleção holandesa chegou ao intervalo sem sofrer gols.

Isso também se deveu ao fato de um gol de Gustaf Lagerbielke, em que Verbruggen, que saiu do gol, não se saiu bem, ter sido anulado por impedimento. Do outro lado do campo, principalmente Malen, que teve um desempenho infeliz, não conseguiu ampliar ainda mais a vantagem.

No segundo tempo, Summerville, que entrou no lugar de Malen, logo se destacou. Após uma excelente jogada, ele encontrou Dumfries, que serviu a bola de bandeja para o artilheiro Gakpo: 3 a 0. Assim, o lateral-direito conseguiu sua segunda assistência.

E ficou ainda melhor. Em um contra-ataque rápido, Summerville encontrou Gakpo, que marcou seu segundo gol: 4 a 0. A Holanda estava com tudo, mas sofreu o 4 a 1 com Anthony Elanga. Virgil van Dijk e Micky van de Ven não se saíram muito bem nessa jogada. Por um bom tempo, parecia que esse seria o placar final, mas, pouco antes do fim, Summerville coroou sua excelente participação como reserva com um gol: 5 a 1.

Relatório da Seleção Holandesa:

Bart Verbruggen 7,5

Denzel Dumfries 7,5

Jan Paul van Hecke 7

Virgil van Dijk 6,5

Micky van de Ven 6

Frenkie de Jong 7,5

Ryan Gravenberch 7,5

Tijjani Reijnders 6

Donyell Malen 6

Brian Brobbey 8

Cody Gakpo 8,5

Crysencio Summerville 8