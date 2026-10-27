Aval da realeza para Harry Kane! Príncipe William lidera homenagens após capitão da Inglaterra encerrar jejum de 25 anos na Bola de Ouro

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O atacante Harry Kane, do Bayern de Munique, foi eleito o melhor jogador do mundo, encerrando uma espera de 25 anos por um vencedor inglês da Bola de Ouro. Aos 33 anos, ele superou Kylian Mbappe e Lamine Yamal na disputa pelo prestigioso prêmio, entregue em uma cerimônia deslumbrante em Londres. A conquista provocou comemorações por toda parte e homenagens de figuras de destaque, lideradas pelo príncipe William.

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Uma noite histórica em Londres

A noite de segunda-feira no Palladium Theatre marcou um feito histórico para o futebol inglês. O atacante do Bayern de Munique finalmente conquistou o maior prêmio individual do esporte, superando o astro do Real Madrid Mbappe e a revelação do Barcelona Yamal. Acompanhado da esposa, Kate, em sua cidade natal, o jogador de 33 anos se tornou o primeiro inglês a receber o prêmio desde Michael Owen, em 2001.

Para celebrar a conquista histórica, o arco de Wembley foi iluminado com uma mensagem especial de parabéns. A vitória coroa uma trajetória pessoal incrível para o atacante nascido em Leytonstone e reforça o acerto de sua badalada transferência para a Bundesliga.

O reconhecimento da realeza

Getty Images

O príncipe William foi ao Instagram para dar início às congratulações públicas e fez grandes elogios ao capitão da seleção. O integrante da família real, que assumiu o posto de patrono oficial da FA em julho de 2024 após 18 anos como presidente, tem apoiado de perto o atacante em diversas campanhas de saúde mental e após a dolorosa derrota da Inglaterra para a Espanha na final da Euro 2024.

“Meus parabéns a Harry Kane pela conquista da Bola de Ouro!”, escreveu William nas redes sociais. “Que feito fantástico e tão merecido. Um capitão brilhante, um jogador extraordinário e alguém que proporcionou tantos momentos inesquecíveis aos torcedores de futebol em todo o mundo.”

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Colegas e comentaristas multiplicam os elogios

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, logo destacou os impressionantes 91 gols de seu capitão em 125 partidas pela seleção. “Parabéns, Harry, por uma Bola de Ouro merecida!”, declarou Tuchel. “Faz muito tempo que me faltam superlativos para descrever suas atuações, mas fico muito feliz em ver que você agora foi oficialmente reconhecido pelo mundo do futebol. Ser o primeiro inglês a conquistar essa enorme honraria em 25 anos torna tudo ainda mais especial, e temos sorte de ter você como nosso líder.”

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Ex-companheiro de Kane no Tottenham, Heung-min Son liderou as homenagens dos jogadores nas redes sociais: “@harrykane merecia mais do que qualquer outra pessoa, meus parabéns, meu parceiro.” As lendas da Inglaterra Wayne Rooney, John Terry e Gary Neville expressaram o mesmo sentimento nas redes sociais.

Jamie Carragher, por sua vez, afirmou que a transferência para a Bundesliga foi o fator decisivo. “Estou muito feliz. Que carreira ele teve, que jogador ele é, e nós, como país, não temos vencedores suficientes da Bola de Ouro”, disse ao Sky Sports. “Meu ex-companheiro de equipe Michael Owen foi o último a conquistá-la, em 2001, então a espera foi longa. Mas, quando se trata de Harry Kane, e também de Jude Bellingham, que acredito que vencerá a Bola de Ouro no futuro, temos dois dos maiores jogadores de sua geração. Estou feliz por Kane e pelo país.”

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Carragher acrescentou: “Era uma transferência que ele precisava fazer. Achei que ele talvez estivesse obcecado pelo recorde de gols da Premier League, mas ele é obcecado por recordes de gols, não apenas por aquele. A mudança também lhe dá uma ótima chance de vencer a Champions League e de estar entre os candidatos à Bola de Ouro. Harry Kane não teria como conquistar a Bola de Ouro se estivesse jogando pelo Tottenham.”

De volta aos compromissos pelo clube

Getty Images

Agora com o título de melhor jogador do mundo, Kane voltará à Alemanha sob expectativas ainda maiores. O Bayern de Munique dependerá muito da capacidade de finalização de seu principal jogador para enfrentar um calendário nacional exigente, na busca por transformar o enorme sucesso individual dele nos tão necessários títulos coletivos.

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Além disso, Tuchel certamente contará com seu capitão em grande fase enquanto a Inglaterra dá continuidade à sua evolução tática. Depois de finalmente conquistar o maior prêmio individual, Kane logo voltará sua atenção a levar clube e seleção à conquista de grandes torneios.