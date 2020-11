Avaí/Kindermann x Corinthians: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

O primeiro jogo da final será neste domingo (22), às 20h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

É final! Avaí/Kindermann e se enfrentam nesta domingo (22), às 20h (de Brasília), na Ressacada, pela primeir jogo da decisão do Brasileirão feminino, uam vitória dá vantagem no duelo da volta, em dezembro. A partida terá transmissão ao vivo da Band, em TV aberta, da ESPN, em TV fechada, e do Twitter oficial da Brasileirão feminino. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Avaí/Kindermann x Corinthians DATA Domingo, 22 de novembro de 2020 LOCAL Ressacasa - Florianópolis, SC HORÁRIO 20h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



As alviegras fazem o primeiro jogo da final fora de casa / Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians

A partida terá transmissão ao vivo da Band, em TV aberta, da ESPN, em TV fechada, e do Twitter oficial da Brasileirão feminino. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

As dua smelhores equipes do Brasileirão feminino de 2020 começam a decidir o título. O Corinthians, sem nenhuma derrota na competição, vai em busca do bi, enqunto o Kindermann se consagra cada vez mais na modalidade.

Os dois time derrotaram gigantes de para chegar à final. As catarinenses passarm pelo São Paulo e as alvinegras derrotaram o em mais um dervy da comeptição.

É ISSO QUE VOCÊ ESTÁ LENDO: A FINAL DO #BRASILEIRÃOFEMININO FINALMENTE ESTÁ ENTRE NÓS! @sccpfutfeminino e @avaikindermann vão lutar pelo título brasileiro! 🏆 pic.twitter.com/KKi8NxZUZv — (@BRFeminino) November 17, 2020

Provável escalação do Avaí/Kindermann: Barbara; Bruna Tuani, Simeia, Camila, Zoio, Duda, Julia Bianchi, Pat, Lelê e Catyellen.

Provável escalação do Corinthians: Lelê, Katiuscia, Poliana, Erika, Yasmim, Andressinha, Gabi Zanotti, Tamires, Victoria Albuquerque, Crivelari.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AVAÍ/KINDERMANN

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí/Kindermann 0 x 1 São Paulo Brasileirão 14 de novembro de 2020 São Paulo 1 x 3 Avaí/Kindermann Brasileirão 8 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Avaí/Kindermann Brasileirão 6 de dezembro de 2020 20h (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 5 Corinthians 19 de novembro de 2020 Corinthians 3 x 0 Palmeiras Brasileirão 14 de novembro de 2020

