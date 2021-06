Avaí x Vila Nova: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Pela segunda rodada da Série B, os times se enfrentam no domingo (6), às 20h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Avaí e Vila Nova se enfrentam neste domingo (6), às 20h30 (de Brasília), pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois times entram em campo buscando a primeira vitória na segunda divisão de 2021. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Avaí x Vila Nova DATA Domingo, 6 de junho de 2021 LOCAL Ressacada - Florianópolis, SC HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Salim Fende Chavez

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Evandro de Melo Lima

Quarto árbitro: William Machado Steffen

ONDE VAI PASSAR?



O VIla Nova joga a segunda rodada da Série B fora de casa / Foto: Divulgação/Vila Nova

O Premiere, em pay-per-view, é o canal que vai passar o jogo deste domingo, às 20h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV: 721 a 728 no HD

721 a 728 no HD TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

230 a 244 (632 a 640 no HD) CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas) OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois da derrota na primeira partida, o Avaí tenta se recuperar na Série B, desta vez jogando em casa. No meio de semana, o Leão teve um resultado melhor, empatando com o Athletico-PR pela Copa do Brasil.

O Vila Nova começou a Série B com um empate diante do Botafogo, jogando em casa. na Copa do Brasil, o time perdeu para o Bahia no jogo de ida. Jogando fora de casa, o Tigrão busca os primeiros três pontos.

Provável escalação do Avaí: Glédson; Edílson, Betão, Fagner Alemão e Diego Renan; Bruno Silva, Lourenço e Giovanni; Getúlio, Valdívia e Júnior Dutra.

Provável escalação do Vila Nova: Georgemy; Pedro Bambu, Rafael Donato, Wallison Maia, Willian Formiga; Deivid, Dudu, Arthur Rezende; Pedro Júnior, Henan, Kelvin.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 1 Athletico-PR Copa do Brasil 3 de junho de 2021 Coritiba 2 x 0 Avaí Brasileirão Série B 29 de miao de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Avaí Copa do Brasil 9 de junho de 2021 19h (de Brasília) Avaí x Brusque Brasileirão Série B 13 de junho de 2021 20h30 (de Brasília)

VILA NOVA

JOGO CAMPEONATO DATA Vila Nova 0 x 1 Bahia Copa do Brasil 1 de junho de 2021 Vila Nova 1 x 1 Botafogo Brasileirão Série B 28 de maio de 2021

Próximas partidas