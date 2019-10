Avaí x Vasco: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipe carioca busca a vitória fora de casa para se recuperar no Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo direto pela fuga do rebaixamento, Avaí e entram em campo nesta quinta-feira (10), às 19h15 (de Brasília), na Ressacada, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão ao vivo pelo Sportv (exceto SC), além do Premiere. Aqui, na Goal, você também acompanha em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Avaí x Vasco DATA Quinta-feira, 10 de outubro LOCAL Ressacada - Santa Catarina, BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo pelo ao vivo pelo Sportv (exceto SC), além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

AVAÍ

Ocupando a 19ª posição e afundado na zona de rebaixamento, o técnico Alberto Valentim, cotado para assumir o Botafogo, não escondeu a importância de vencer o Vasco em casa.

"Temos que vencer o jogo. A gente vence o jogo contra o Vasco, depois vamos ver como é a tabela, os confrontos diretos daqueles times que estão brigando contra o rebaixamento. Temos que vencer em casa, há três jogos não conseguimos esses três pontos. Temos que ir com tudo para nos aproximarmos novamente daqueles que estão lutando", disse o treinador.

Provável escalação do Avaí: Vladimir; Léo, Thalheimer, Betão, Fernandes; Barbosa, Mosquera, Franco; Paulista, Jonathan, Paulo

VASCO

Buscando recuperar os pontos perdidos em casa para o , o Vasco viaja para Santa Catarina para encarar o lanterna do Brasileirão.

“Nós estamos trabalhando muito pois sabemos que precisamos recuperar contra o Avaí os pontos que perdemos em casa. Mas não vai ser nada fácil, pois o adversário também precisa muito do triunfo. Temos que ser mais eficientes que eles”, disse Yago Pikachu.

O técnico Vanderlei Luxemburgo não poderá contar Leandro Castan e Marrony, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. No entanto, a equipe terá o retorno de Raul.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Oswaldo Henríquez, Werley e Henrique; Richard, Andrey e Raul; Rossi, Ribamar e Talles Magno

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 0 x 2 Brasileirão 30 de setembro 3 x 1 Avaí Brasileirão 6 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Avaí Brasileirão 13 de outubro 16h (de Brasília) Avaí x Brasileirão 17 de outubro 19h15 (de Brasília)

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Vasco Brasileirão 2 de outubro Vasco 0 x 1 Santos Brasileirão 5 de outubro

Próximas partidas