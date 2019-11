Avaí x Santos: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Peixe visita o Avaí nesta quarta-feira (6), pela 31ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em situações opostas, Avaí e se enfrentam na noite desta quarta-feira (6), às 21h (de Brasília), na Ressacada, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere para todo o , na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Avaí x Santos DATA Quarta-feira, 6 de novembro LOCAL Ressacada - Florianópolis, BRA HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

AVAÍ

Lanterna do Brasileirão, com apenas 17 pontos em 30 jogos disputados, o Avaí está há 11 rodadas sem vencer (dez derrotas e um empate). A última vitória ocorreu em setembro, quando venceu o em casa por 1 a 0.

Para o confronto, Eduardo Kunde, Julinho e Jonathan, retornam de suspensões, enquanto o goleiro Vladimir, por questõe contratuais, está fora.

Provável escalação do Avaí: Frigeri; Léo, Thalheimer, Betão, Fernandes; Castro, Franco, Julinho; Gegê, Jonathan, Araújo

SANTOS

Sem perder há três rodadas, o está a 13 pontos do líder Flamengo e a oito pontos do Grêmio, quinto colocado e primeiro time fora da zona de classificação direta para a 2020. Principal meta de Sampaoli na temporada.

Para o confronto, o argentino terá o retorno de Victor Ferraz, que se recuperou de uma virose, além de Alison, que cumpriu suspensão diante do . No entanto, os jogadores devem iniciar no banco.

Provável escalação do Santos: Everson; Pará (Victor Ferraz), Gustavo Henrique, Luan Peres (Felipe Aguilar ou Luiz Felipe) e Jorge; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Evandro (Alison ou Jean Mota); Marinho (Tailson), Eduardo Sasha e Soteldo

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 3 Brasileirão 30 de outubro 2 x 0 Avaí Brasileirão 3 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Avaí Brasileirão 11 de novembro 20h (de Brasília) x Avaí Brasileirão 18 de novembro 20h (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 1 x 0 Brasileirão 31 de outubro Santos 4 x 1 Botafogo Brasileirão 3 de novembro

Próximas partidas