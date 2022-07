Avaí x Santos: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece nesta sábado (16), pela 17ª rodada do Campeoanto Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

O Avaí recebe o Santos neste sábado (16), na Ressacada, a partir das 19h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há quatro jogos no campeonato, o Avaí conta com a força de sua torcida para somar pontos e se manter fora da zona de rebaixamento. O Leão, 16º colocado, com 18 pontos, não conta mais com o goleiro Douglas, negociado com equipe árabe, enquanto Muriqui e Morato estão lesionados.

Do outro lado, o Santos vem de eliminação na Copa do Brasil, em duelo marcado pela invasão de torcedores no gramado e tentativa de agressão a Cássio, do Corinthians. O Alvinegro está na oitava posição do Brasileirão e quer a vitória para seguir na parte de cima da tabela.

O Peixe, no entanto, tem problemas para o duelo na Ressacada. Isso porque Maicon, Lucas Pires e Sandry estão lesionados. Desta forma, o interino Marcelo Fernandes relacionou o zagueiro Leonardo Zabala, do sub-20, para compor o elenco.

Nos últimos 14 duelos entre as equipes, o Santos sete quatro vezes, o Avaí duas, além de cinco empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do Avaí: Vladimir, Kevin, Chavez, Vaz, Cortez, Raniele, Bruno Silva, Jean Pyerre, Pottker, Eduardo e Bissoli.

Possível escalação do Santos: João Paulo, Madson, Luiz Felipe, Bauermann, Felipe Jonatan, Fernández, Zanocelo, Baptistão (Sanchez), Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo.

Desfalques da partida

Avaí:

Douglas: negociado.

Muriqui e Morato: lesionados.

Santos:

Maicon, Lucas Pires e Sandry: lesionados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Santos é favorito contra o Avaí nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,50 na vitória do Peixe, $ 3,10 no empate e $ 2,90 caso o Leão vença.

Mais artigos abaixo

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $1,95 para quem acredita que os dois times irão marcar, e $ 1,80 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se serão marcados mais de 1,5 gols na partida, pagando-se $ 1,40 caso positivo, e $ 2,75 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Avaí x Santos DATA Sábado, 16 de julho de 2022 LOCAL Ressacada, Florianópolis - SC HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Junior (PR)

Assistentes: Guilherme Camilo (MG e Ivan Bohn (PR)

Quarto árbitro: Gustavo Bauermann (SC)

VAR: Rodrigo Miranda (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Santos

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 1 x 0 Corinthians Copa do Brasil 13 de julho de 2022 Santos 1 x 0 Atlético-GO Brasileirão 10 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Botafogo Brasileirão 20 de julho de 2022 21h30 (de Brasília) Fortaleza x Santos Brasileirão 24 de julho de 2022 19h (de Brasília)

Avaí

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 4 x 0 Avaí Brasileirão 9 de julho de 2022 Avaí 1 x 2 Cuiabá Brasileirão 3 de julho de 2022

Próximas partidas