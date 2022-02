Avaí x Próspera-SC: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Catarinense 2022

O Avaí enfrenta o Próspera neste sábado (8), na Ressacada, a partir das 16h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Campeonato Catarinense. A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Avaí x Próspera DATA Sábado, 4 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio da Ressacada - Florianópolis, SC HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O OneFootball, no pay-per-view, transmite o jogo deste sábado (5), no Estádio da Ressacada.

MAIS INFORMAÇÕES

O Campeonato Catarinense segue a todo vapor nessa quinta rodada. O Avaí, por sua vez, ocupa a 6ª posição, com cinco pontos conquistados. Em quatro jogos, a equipe catarinense alcançou apenas uma vitória, tendo empatado outras duas partidas.

Do outro lado, o Próspera, que ocupava a última posição da tabela, finalmente conseguiu uma vitória ao bater a Chapecoense na última rodada por 2 a 0 e, com isso, se afastar do rebaixamento.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

AVAÍ

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 2 x 0 Barra Campeonato Catarinense 29 de janeiro de 2022 Juventus-SC 0 x 0 Avaí Campeonato Catarinense 2 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brusque x Avaí Campeonato Catarinense 9 de fevereiro de 2022 21h30 (de Brasília) Avaí x Joinville Campeonato Catarinense 12 de fevereiro de 2022 16h30 (de Brasília)

PRÓSPERA-SC

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Macilio Dias 3 x 0 Próspera Campeonato Catarinense 30 de janeiro de 2022 Próspera 2 x 0 Chapecoense Campeonato Catarinense 2 de fevereiro de 2022

Próximas partidas