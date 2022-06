Avaí x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (26), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Avaí e Palmeiras se enfrentam neste domingo (26), na Ressacada, a partir das 16h (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do Premiere, no pay-per-view, e da Globo Play, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

"Nosso time tem uma mentalidade muito forte, a gente sabe o que aconteceu no jogo. Perdemos, mas isso não vai influenciar nosso decorrer do ano. A gente já provou outras vezes que sabemos lidar com situações adversas, inclusive no Paulista deste ano contra o São Paulo. É esquecer o que passou, analisando o que a gente errou e o que precisa melhorar, e impor isso já contra o Avaí", afirmou o jogador.

Como Gustavo Scarpa se tornou um dos destaques da equipe na ausência de Veiga, Gabriel Veron é quem tem mais chances de ir para o banco.

A dúvida fica por conta da escalação do Palmeiras. Com a atenção dividida entre Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, Abel Ferreira pode mesclar a equipe.

Já o Avaí, que vem de derrota para o Fluminense por 2 a 0, busca voltar a vencer para se afastar da zona de rebaixamento. Com 11 pontos, e no meio da tabela, está a três do Goiás, primeiro time no Z-4.

Eduardo Barroca trata como dúvida a presença do goleiro Douglas. Caso não esteja apto, Vladimir seguirá como opção.

"Caso não tenha nenhum problema fora da curva, a ideia é manter. Entendo que o Avaí tem um time muito bom coletivamente. Estamos jogando muito bem e não vejo porque mudar", afirmou o treinador.

Renato, por outro lado, é desfalque certo. O atacante teve diagnosticada uma lesão na coxa esquerda.

Prováveis escalações

Possível escalação do PALMEIRAS: Weverton (Lomba); Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo (Luan) e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael, Dudu, Veiga (Rafael Navarro) e Scarpa; Rony.

Possível escalação do AVAÍ: Vladimir (Douglas); Kevin, Arthur Chaves, Bressan e Cortez; Raniele, Bruno Silva e Eduardo; Willian Pottker, Muriqui e Bissoli.

Desfalques da partida

Palmeiras:

Danilo: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Jorge e Jailson: lesionados.

Avaí:

Renato: lesionado.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Palmeiras é favorito contra o Avaí nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1.69 na vitória do Verdão, $ 3,75 no empate e $ 5.10 caso o Avaí vença.

Para este duelo, também paga-se $ 1,87 para ambos os times marcarem, e $ 1.90 para não.

Outra odd popular é a chance de apostar na hipótese dupla, pagando-se $ 2.13 em vitória ou empate do Avaí, e $ 1.15 em triunfo ou empate do Verdão.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Avaí x Palmeiras DATA Domingo, 27 de junho de 2022 LOCAL Ressacada - Florianópolis, SC HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner do Nascimento - RJ

Assistentes: Thiago Henrique Neto e Carlos Henrique Alves de Lima - RJ

Quarto árbitro: Edson da Silva - SC

VAR: Rodrigo Nunes de Sa - RJ

Últimos resultados e próximos jogos

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 2 Palmeiras Brasileirão 21 de junho de 2022 São Paulo 1 x 0 Palmeiras Copa do Brasil 23 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cerro Porteño x Palmeiras Copa Libertadores 29 de junho de 2022 19h15 (de Brasília) Palmeiras x Athletico-PR Brasileirão 2 de julho de 2022 21h (de Brasília)

Avaí

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 3 x 2 Fortaleza Brasileirão 16 de junho de 2022 Fluminense 2 x 0 Avaí Brasileirão 19 de junho de 2022

Próximas partidas