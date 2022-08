Avaí x Internacional: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece nesta segunda-feira (22), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Avaí e Internacional se enfrentam nesta segunda-feira (22), na Ressacada, a partir das 20h (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Na zona de rebaixamento, com 23 pontos, o Avaí busca reencontrar o caminho da vitória após três derrotas e dois empates consecutivos nos últimos cinco jogos.

"O Campeonato, na parte de baixo, está muito próximo. Uma vitória nossa diante do Inter pode fazer com que a gente suba quatro posições. Jogos difíceis para todos. Às vezes um empate pode mudar de posição, dependendo das combinações a gente pode vencer e não sair momentaneamente. A confiança não está na vitória, apenas, está na forma, na convicção, no trabalho, também junto com a direção. Isso me dá confiança de que no final vamos sair com nosso objetivo alcançado", afirmou o técnico Eduardo Barroca.

Para o confronto na Ressacada, Barroca terá os retornos de Kevin e Eduardo, enquanto Muriqui será o substituto de Pottker, lesionado.

Do outro lado, o Internacional, com 36 pontos e brigando pelo G-4, busca emplacar a segunda vitória consecutiva.

O técnico Mano Menezes terá o retorno de Edenilson, recuperado de um edema na coxa, mas Daniel, suspenso, está fora. Keiller assumirá o gol.

Em 23 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 10 vitórias, contra nove do Avaí, além de quatro empates. No último confronto, válido pelo primeiro turno do Brasileirão, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do INTERNACIONAL: Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Edenilson, Carlos de Pena, Alan Patrick (Mauricio) e Wanderson; Alemão.

Possível escalação do AVAÍ: Vladimir; Kevin, Bressan, Rafael Vaz e Cortez; Eduardo, Raniele e Bruno Silva; Pottker (Muriqui), Bissoli e Guerrero.

Desfalques da partida

Internacional:

Daniel: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Avaí:

Pottker: lesionado.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Internacional é favorito contra o Avaí nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,20 na vitória do Colorado, $ 3,10 no empate e $ 3,30 caso o Leão da Ilha vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,25 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,65 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se as duas equipes irão marcar na partida, pagando-se $ 1,95 caso positivo, e $ 1,80 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Avaí x Internacional DATA Segunda-feira, 22 de agosto de 2022 LOCAL Ressacada - Florianópolis, SC HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

Quarto árbitro: Edson da Silva (SC)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Avaí

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 1 Corinthians Brasileirão 6 de agosto de 2022 Goiás 1 x 1 Avaí Brasileirão 13 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Coritiba x Avaí Brasileirão 27 de agosto de 2022 16h30 (de Brasília) Juventude x Avaí Brasileirão 3 de setembro de 2022 16h30 (de Brasília)

Internacional

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 0 (1) x (3) 0 Melgar Copa Sul-Americana 11 de agosto de 2022 Internacional 3 x 0 Fluminense Brasileirão 14 agosto de 2022

Próximas partidas