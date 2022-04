Avaí x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Sére A 2022

Avaí e Goiás entram em campo na noite desta segunfa-feira (25), na Ressacada, às 20h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Avaí x Goiás DATA Segunda-feira, 25 de abril de 2022 LOCAL Ressacada, Florianópolis - SC HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Antonio Dib de Sousa (PI)

Assistentes: Rogério Braga e Márcio Iglésias (PI)

Quarto árbitro: Gustavo Bauermann (SC)

VAR: Wagner Reway (PB)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere vai transmitir o jogo desta segunda-feira, na Ressacada.

MAIS INFORMAÇÕES

Com uma vitória e uma derrota até o momento, o Avaí é o 14º colocado do Brasileirão, com 3 pontos marcados.

Do outro lado, o Goiás está na 17ª posição do campeonato, com 1 ponto marcado (um empate e uma derrota).

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 3 x 0 Avaí Brasileirão 16 de abril de 2022 Avaí 1 x 0 América-MG Brasileirão 10 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Avaí Brasileirão 1 de maio de 2022 19h (de Brasília) Avaí x Coritiba Brasileirão 9 de maio de 2022 20h (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 1 x 2 RB Bragantino Copa do Brasil 20 de abril de 2022 Goiás 1 x 1 Palmeiras Brasileirão 16 de abril de 2022

Próximas partidas