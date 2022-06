Avaí x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão

Jogo acontece nesta quinta-feira (16), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Avaí e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (16), na Ressacada, a partir das 19h (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Avaí x Fortaleza DATA Quinta-feira, 16 de junho de 2022 LOCAL Ressacada - Florianópolis, SC HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon (SP) e Rodrigo Figueiredo Henrique (RJ)

Quarto árbitro: Luiz Augusto Silveira (SC)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (RN)

Informações da partida

Embalado com a vitória sobre o Botafogo por 1 a 0, o Avaí volta a campo em busca do segundo triunfo consecutivo. Atualmente, soma 14 pontos.

Para o confronto em casa, o técnico Eduardo Barroca terá três desfalques certos. Raniele e Eduardo, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e Bruno Silva, expulso na última rodada. Rodrigo Freitas, Lucas Ventura e Galdezani são os prováveis substitutos.

Já o Fortaleza, na lanterna do Brasileirão, com apenas sete pontos, busca voltar a vencer após dois empates seguidos.

O técnico Vojvoda não poderá contar com Pikachu, suspenso pelo terceiro amarelo. Ceballos é o provável substituto.

Em 14 jogos disputados entre as equipes, o Fortaleza registra um amplo domínio. São sete vitórias do Leão, contra três do Avaí, além de quatro empates. No último confronto, válido pelo Brasileirão de 2019, a equipe cearense venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Avaí: Douglas Friedrich; Kevin, Rodrigo Freitas, Arthur Chaves e Bruno Cortez; Bruno Silva, Jean Cléber, Matheus Galdezani; Muriqui, Bissoli e William Pottker.

Fortaleza: Boeck; Ceballos, Benevenuto, Titi; Landázuri (Romarinho), Felipe, Hércules, Lucas Lima, Lucas Crispim; Romero e Moisés.

Desfalques

Avaí

Raniele e Eduardo: suspensos (terceiro cartão amarelo)

Bruno Silva: suspenso (cartão vermelho)

Fortaleza

Pikachu: suspenso (terceiro amarelo).

Últimos resultados e próximos jogos

Avaí

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 2 x 1 Avaí Brasileirão 9 de junho de 2022 Botafogo 0 x 1 Avaí Brasileirão 13 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Avaí Brasileirão 19 de junho de 2022 19h (de Brasília) Avaí x Palmeiras Brasileirão 26 de junho de 2022 16h (de Brasília)

Fortaleza

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 1 Goiás Brasileirão 10 de junho de 2022 Fortaleza 0 x Athletico-PR Brasileirão 12 de junho de 2022

Próximas partidas