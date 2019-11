Avaí x Fluminense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (01), pela 36ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com mais uma vitória, o Fluminense fica perto de escapar de vez da luta contra o rebaixamento. Ele tentará conseguir esse resultado visitando o Avaí, neste domingo (01), às 16h (de Brasília), no estádio da Ressacada, em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (RJ), além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha em tempo real, minuto a minuto, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Avaí x DATA Domingo, 01 de novembro LOCAL Ressacada - Florianópolis, SC HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo da Globo (no Rio de Janeiro), além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

AVAÍ

Já rebaixado com antecedência, o Avaí quer terminar o ano de forma digna, pensando na disputa da no ano que vem.

O clube catarinense é um dos que mais usou a base na competição. Assim, deve dar ainda mais minutos para garotos promissores, que possam ajudar na campanha da temporada de 2020.

Provável escalação do Avaí: Vladimir; Lourenço, Kunde, Marquinhos Silva e Igor Fernandes; Luanderson, Wesley, Richard Franco e João Paulo (Caio Paulista); Jonathan e Vinícius Araújo

FLUMINENSE

Invicto a três jogos, o Fluminense finalmente parece distante da zona de rebaixamento e pode até se garantir matematicamente na Série A de 2020, se vencer o Avaí e contar com um tropeço de Cruzeiro ou Ceará.

Marcão terá vários desfalques para escalar a equipe: Paulo Henrique Ganso teve uma lesão na coxa e está fora do duelo, assim como Digão e Daniel, suspensos.

Dodi, elogiado pela torcida pela excelente atuação na vitória sobre o Palmeiras (quem diria!) deve ganhar um lugar no time, assim Nenê e Luccas Claro, na zaga.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Gilberto, Nino, Luccas Claro e Caio Henrique; Yuri, Allan, Dodi e Nenê; Marcos Paulo e Yony González

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 0 x 1 Chapecoense Brasileirão 24 de novembro Corinthians 3 x 0 Avaí Brasileirão 27 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Avaí Brasileirão 05 de novembro 20h (de Brasília) Avaí x Athletico-PR Brasileirão 08 de dezembro 16h (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 0 x 1 Fluminense Brasileirão 25 de novembro Fluminense 1 x 0 Palmeiras Brasileirão 28 de novembro

Próximas partidas