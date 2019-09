Avai x Flamengo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (7), em duelo válido pela 18ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Duelo dos opostos. Último colocado na tabela, o Avaí recebe o líder neste sábado (7), às 17h (de Brasília), no Mané Garrincha, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Avaí x Flamengo DATA Sábado, 7 de setembro LOCAL Mané Garrincha - Brasília, BRA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto:Alexandre Vidal / Flamengo

O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premirere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

AVAÍ

Essa é a primeira vez que o Avaí vende um mando de campo no Brasileirão. O principal motivo, segundo o clube, é a punição recebida pela CBF, por não ter atendido a solicitação para instalar um gerador de energia.

A equipe ocupa a lanterna da competição com apenas 10 pontos somados e uma vitória.

Provável escalação do Avaí: Vladimir; Iury, Betão, Marquinhos Silva e Igor Fernandes; Pedro Castro, Richard Franco e João Paulo; Caio Paulista, Lourenço e Brenner

FLAMENGO

Visando a quinta vitória consecutiva no Brasileirão, o Flamengo entra em campo com dois defalques importantes: Bruno Henrique, suspenso e convocado pela , além de Arrascaeta, convocado pelo .

Desta forma, Gabigol será testado sem os seus principais garços na temporada.Juntos, Bruno Henrique e Arrascaeta são responsáveis por 12 assistências para Gabigol, quase metade de seus 28 gols.

Para as vagas dos desfalques, o técnico Jorge Jesus deve escalar Vitinho e Reinier, além de Rodrigo Caio, suspenso, e Berrío, com a seleção colombiana.

Mais artigos abaixo

"Temos desfalques importantes, jogadores que vinham jogando constantemente, como o Bruno, Arrascaeta... Mostra que os jogadores estão sendo vistos. Estar em uma seleção dá muita confiança. Mas temos outros jogadores que trabalham para ter a chance", disse Diego Alves.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rhodolfo, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Ribeiro e Reinier; Vitinho e Gabigol

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 1 Brasileirão 25 de agosto 0 x 1 Avaí Brasileirão 2 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO -PR x Avaí Brasileirão 15 de setembro 16h (de Brasília) Avaí x Brasileirão 22 de setembro 19h (de Brasília)

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Flamengo Libertadores 28 de agosto Flamengo 3 x 0 Brasileirão 1 de setembro

Próximas partidas