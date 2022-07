Avaí x Cuiabá: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (3), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Avaí e Cuiabá se enfrentam neste domingo (3), na Ressacada, a partir das 11h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há duas rodadas (uma derrota e um empate), com 18 pontos, o Avaí entrará em campo com quatro desfalques. Jean Cléber, Renato e Rômulo, lesionados, estão fora, além de Pottker, suspenso.

Por outro lado, o técnico Eduardo Barroca terá o retorno de Douglas, recuperado de um problema no joelho.

"Não sou de reclamar de ausências, porque o campeonato é longo e isso acontece. Tenho dado oportunidade para todos os jogadores competirem em igualdade. (...) O Douglas vem de um processo de recuperação. Se ele fechar a semana bem, volta naturalmente ao gol. Mas o Vladimir e o Glédson representam muito no nosso trabalho", afirmou o treinador.

Já o Cuiabá, na zona de rebaixamento, com 13 pontos, busca voltar a vencer após dois empates e duas derrotas consecutivas.

Suspenso na derrota para o Goiás na última rodada, o técnico António Oliveira volta a comandar a equipe à beira do campo, mas Pepê, André Felipe e Alan Empereur, são desfalques certos.

"Vamos enfrentar uma equipe que, independentemente dos recursos financeiros, é muito bem trabalhada. Não vamos em nenhum momento nos desvirtuar do que acreditamos. Vamos propor o jogo, reter a bola e, em alguns momentos, também vamos sofrer. Vamos tentar retirar os espaços onde o adversário se sente mais confortável e tentar explorar os espaços oferecidos. Nas oportunidades que vamos ter, teremos que ferir realmente", afirmou o técnico António Oliveira.

Prováveis escalações

Possível escalação do Avaí: Douglas; Kevin, Raniele, Arthur e Cortez; Lucas Ventura, Eduardo e Bruno Silva; Morato, Muriqui e Bissoli.

Possível escalação do Cuiabá: Walter; João Lucas, Marllon, Joaquim (Paulão) e Uendel; Camilo, Rafael Gava e Kelvin Osorio; André Luís, Felipe Marques e Elton.

Desfalques da partida

Avaí:

Jean Cléber, Renato e Rômulo: lesionados.

Pottker: suspenso.

Cuiabá:

Pepê, André Felipe e Alan Empereur: machucados.

Quando é?

JOGO Avaí x Cuiabá DATA Domingo, 3 de julho de 2022 LOCAL Ressacada - Florianópolis, SC HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jean Pierre Gonçalves (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

Quarto árbitro: Diego da Costa Cidral (SC)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG)

Últimos resultados e próximos jogos

Avaí

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 0 Avaí Brasileirão 19 de junho de 2022 Avaí 2 x 2 Palmeiras Brasileirão 26 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Bragantino x Avaí Brasileirão 9 de julho de 2022 16h30 (de Brasília) Avaí x Santos Brasileirão 16 de julho de 2022 19h (de Brasília)

Cuiabá

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 0 x 0 Ceará Brasileirão 18 de junho de 2022 Goiás 1 x 0 Cuiabá Brasileirão 26 de junho de 2022

Próximas partidas