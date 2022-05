Avaí x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e informações do jogo do Brasileirão Série A 2022

Avaí e Coritiba entram em campo nesta segunda-feira (9), às 20h (de Brasília), na Ressacada, pela quinta rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Avaí x Coritiba DATA Segunda-feira, 9 de maio de 2022 LOCAL Ressacada, Florianópolis - SC HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jefferson de Moraes (GO)

Assistentes: Guilherme Camilo (MG) e Christian Sorence (GO)

Quarto árbitro: Diego da Costa Cidral (SC)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta segunda-feira, na Ressacada.

MAIS INFORMAÇÕES

Em casa, o Avaí busca a sua terceira vitória no Brasileirão.

O Leão é o 11º colocado, com 7 pontos marcados.

Com a mesma pontuação, porém com melhor saldo, está o Coritiba, em sexto lugar.

O Coxa sabe que um triunfo pode colocá-lo no G-4.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 0 x 0 Avaí Brasileirão 1 de maio de 2022 Avaí 3 x 2 Goiás Brasileirão 25 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Avaí x Juventude Brasileirão 15 de maio de 2022 18h (de Brasília) Athletico-PR x Avaí Brasileirão 22 de maio de 2022 19h (de Brasília)

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 3 x 2 Fluminense Brasileirão 1 de maio de 2022 Atlético-MG 2 x 2 Coritiba Brasileirão 23 de abril de 2022

Próximas partidas