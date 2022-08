Avaí x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileiro

Avaí e Corinthians se enfrentam neste sábado (6), na Ressacada, a partir das 19h (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

Faça sua melhor jogada! Ganhe até R$ 300 de bônus na Rivalo clicando aqui!

Sem vencer há três jogos no campeonato, o Avaí acabou perdendo posições na tabela e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com 21 pontos, mas o técnico Eduardo Barroca reforçou apoio aos seus jogadores.

"A gente tem aqui, obviamente, cobranças por estarmos em alto rendimento, mas é com critério, coerência, correção, com justiça e também entendendo o nosso real limite de competência, entendendo o objetivo do clube. Nesse momento adverso os jogadores não vão perder a confiança que a gente tem neles e do que eles fizeram até agora. Vamos assim até o final para brigar pelo nosso objetivo".

O Corinthians, por sua vez, vem de uma dolorida derrota para o Flamengo na Copa Libertadores, e volta as suas atenções ao Brasileirão, querendo manter a vice-liderança. O Timão tem 38 pontos.

Willian e Renato Augusto estão recuperados de lesões, treinaram com o elenco, mas não estão confirmados entre os titulares, já que o técnico Vítor Pereira pensa no duelo de volta contra o Rubro-Negro, no Maracanã.

Nos últimos 15 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians venceu sete vezes, contra cinco do Avaí, além de cinco empates. No primeiro turno, o Timão ganhou por 3 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do Avaí: Vladimir; Natanael, Vaz, Brassan, Kevin; Nonoca, BIasi, Cleber e Renato, Pottker e Bissoli.

Possível escalação do Corinthians: Cássio, Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos; Fausto Vera, Roni e Giuliano; Adson (Mosquito), Giovane (Júnior Moraes) e Róger Guedes.

Desfalques da partida

Avaí:

Matheus Ribeiro e Vinícius Jaú: deixaram o clube.

Corinthians:

sem desfalques confirmados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Corinthians é favorito contra o Avaí nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,40 na vitória do Timão, $ 3,10 no empate e $ 3 caso o Leão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $1,45 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 2,55 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar qual jogador irá balançar a redes, pagando-se $ 3, caso seja Bissoli, e $ 3 caso seja Róger Guedes.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Avaí x Corinthians DATA Sábado, 6 de agosto de 2022 LOCAL Ressacada, Florianópolis - SC HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

Quarto árbitro: Diego Cidral (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Últimos resultados e próximos jogos

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 0 x 2 Flamengo Copa Libertadores 2 de agosto de 2022 Corinthians 1 x 0 Botafogo Brasileiro 30 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Corinthians Copa Libertadores 9 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília) Corinthians x Palmeiras Brasileiro 13 de agosto de 2022 19h (de Brasília)

Avaí

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 3 x 1 Avaí Brasileiro 31 de julho de 2022 Avaí 1 x 2 Flamengo Brasileiro 24 de julho de 2022

Próximas partidas