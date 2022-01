Avaí x Chapecoense: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Avaí recebe a Chapecoense nesta quarta-feira (26), em clássico na Ressacada, a partir das 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Catarinense. A partida terá transmissão ao vivo do One Football, na plataforma de streaming. Aqui na Goal você acompanha a partida em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Avaí x Chapecoense DATA Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022 LOCAL Ressacada, Florianópolis - SC HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A partida desta quarta-feira será transmitida pelo One Football, na plataforma de streaming.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após estrear com empate no Catarinense, o Avaí busca a sua primeira vitória no estadual e conta com o apoio de sua torcida.

Do outro lado, a Chape quer o segundo triunfo consecutivo na competição.

A equipe visitante não poderá contar com Reginaldo, suspenso.

Provável escalação do Avaí: Douglas, Alemão, arthur Chaves, Matheus Ribeiro, Diego Matos, bruno Silva, Serrato, Lourenço, Renato, Quirino e Copete.

Provável escalação do Chapecoense: João Paulo, Ronei, Frazan, Vitor Becker, Marcelo Santos, Busanello, Pablo, Sousa, Perotti, Tiago Real e Guedes.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AVAÍ

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Marcílio Dias 0 x 0 Avaí Catarinense 23 de janeiro de 2022 Avaí 1 x 3 Figueirense Série B 20 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Avaí x Barra Catarinense 29 de janeiro de 2022 19h (de Brasília) Juventus x Avaí Catarinense 2 de fevereiro de 2022 21h30 (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 1 x 0 Barra Catarinense 22 de janeiro de 2022 Fluminense 3 x 0 Chapecoense Brasileirão 9 dezembro de 2021

Próximas partidas