Avaí x Ceilândia: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Avaí e Ceilândia se enfrentam nesta quinta-feira (10), no Estádio da Ressacada, a partir das 21h30 (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

QUANDO É?

JOGO Avaí x Ceilândia DATA Quinta-feira, 10 de março de 2022 LOCAL Estádio da Ressacada - Florianópolis, SC HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira, na Ressacada.

MAIS INFORMAÇÕES

O Avaí avançou para a próxima fase da Copa do Brasil após o empate em 1 a 1 com o URT. Como tinha a vantagem do empate, a equipe avançou para a segunda fase.

Do outro lado, o Ceilândia eliminou o Londrina depois de venceu por 2 a 0 em casa.

No Catarinense, o Figueirense venceu o Hercílio Cruz na última rodada e garantiu a vaga no mata-mata, enquanto o Ceilândia também avançou para a segunda fase. Atualmente, aparece na terceira posição, com um ponto.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Avaí

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Figueirense 4 x 1 Avaí Catarinense 26 de fevereiro de 2022 Avaí 3 x 0 Hercílio Cruz Catarinense 5 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Avaí x Brusque Catarinense 13 de março de 2022 18h30 (de Brasília) Brusque x Avaí Catarinense 19 de março de 2022 16h30 (de Brasília)

Ceilândia

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Ceilândia 2 x 0 Londrina Copa do Brasil 2 de março de 2022 Brasiliense 0 x 0 Ceilândia Brasiliense 5 de março de 2022

Próximas partidas