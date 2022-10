Avaí x Botafogo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (6), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Sem vencer há duas partidas, o Avaí continua na zona de rebaixamento, ocupando o 18º lugar, com 28 pontos marcados. O time azulino não tem desfalques confirmados para o duelo e terá ainda os retornos de Bruno Silva, que cumpriu suspensão na última rodada, e Cortez, recuperado.

Do outro lado, o Botafogo também vem de derrota e quer se restabelecer na competição para ficar cada vez mais perto de garantir a permanência na Série A. Marçal e Cuesta voltam de suspensão e reforçam a equipe do técnico Luís Castro.

Escalações

Escalação do provável do Avaí: Vladimir; Kevin, Bressan, Rafael Vaz e Cortez; Sarará, Raniele e Bruno Silva; Pottker, Natanael e Bissoli.

Escalação do provável Botafogo: Gatito Fernández; Saravia, Adryelson, Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires (Sauer/Lucas Piazon) e Eduardo; Jeffinho (Victor Sá), Júnior Santos e Tiquinho Soares.

Desfalques

Avaí

Sem desfalques confirmados.

Botafogo

Hugo e Del Piage, suspensos, desfalcam o Alvinegro.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Avaí é favorito contra o Botafogo nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,60 na vitória do Leão, $ 3,15 no empate e $ 2,80 caso o Fogão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,42 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 2,80 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se as duas equipes irão marcar na partida, pagando-se $ 1,94 caso positivo, e $ 1,77 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 6 de outubro de 2022

• Horário: 20h (de Brasília)

• Local: Ressacada, Florianópolis - SC

• Arbitragem: Paulo Zanovelli da Silva (árbitro), Guilherme Dias Camilo e Leonardo Henrique Pereira (assistentes), Edson da Silva (quarto árbitro) e Rodrigo Guarizo do Amaral (AVAR)