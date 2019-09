Avaí x Bahia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (30), em duelo válido pela 22ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Avaí e fecham a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes entram em campo nesta segunda-feira (30), às 20h (de Brasília), na Ressacada. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui na Goal você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Avaí x Bahia DATA Segunda-feira, 30 de setembro LOCAL Ressacada - Florianópolis (SC) HORÁRIO 20h (de Brasília)

Aqui na Goal você pode acompanhar o jogo em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

AVAÍ

Após o baque da goleada sofrida diante do , Alberto Valentim pode promover algumas mudanças na equipe, com desempenho fraco contra os gaúchos. Com dores no joelho e fraca atuação, o goleiro Vladimir pode dar lugar a Gledston, reserva que o substituiu diante do Imortal. Além desta mudança, o meia Gegê entrou bem e marcou gol na partida anterior, podendo ganhar a vaga do ineficiente Ferrareis.

O Avaí espera recuperar o caminho das vitórias, já que vinha de dois triunfos em três jogos antes da partida no Rio Grande do Sul. Em casa, contra um time teoricamente mais defensivo, o treinador também escalar uma equipe mais ofensiva, com a volta do atacante Lourenço.

Provável escalação do Avaí: Lucas Frigeri, Léo, Betão, Ricardo e Igor Fernandes; Pedro Castro, Richard Franco e João Paulo (Matheus Barbosa); Caio Paulista, Lourenço e Jonathan

BAHIA

Em grande fase, o Bahia colou no G-4, assumindo a oitava colocação, com 34 pontos, quatro a menos do que o terceiro lugar, o . Com uma equipe mais consolidada, Roger Machado pode manter o mesmo time para enfrentar o Avaí na Ressacada. A única dúvida deve ser sobre a manutenção de Guerra, escalado contra o para jogar o time ao ataque. Num jogo fora de casa, Roger pode retornar com o volante Ronaldo.

Além disso, Rogério, nos estágios finais para se recuperar de lesão, pode ser opção no banco de reservas.

Provável escalação do Bahia : Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Flávio, Gregore e Alejandro Guerra (Ronaldo); Élber, Artur e Gilberto

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 0 Atlético-MG Brasileirão 23 de setembro Grêmio 6 x 1 Avaí Brasileirão 26 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CSA x Avaí Brasileirão 6 de outubro 19h (de Brasília) Avaí x Vasco Brasileirão 10 de outubro 19h15 (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 2 x 1 Bahia Brasileirão 21 de setembro Bahia 2 x 0 Botafogo Brasileirão 25 de setembro

Próximas partidas