Avaí x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Sem perder há três jogos, Galo volta a campo neste sábado (17), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Vindo de dois empates e uma vitória, o Atlético-MG visita o Avaí neste sábado (17), às 16h30 (de Brasília), na Ressacada, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Premiere, no pay-per-view.

O Galo ocupa a sétima posição, com 40 pontos, a cinco do Fluminense. Para o confronto, o técnico Cuca pode optar pela entrada de Eduardo Sasha no lugar de Hulk, enquanto Zaracho, com dores musculares, é tratado como dúvida. Nacho Fernández é tratado como opção.

Do outro lado, o Avaí, na 18ª posição com 25 pontos, não vence há nove rodadas (cinco derrotas e quatro empates).

"Precisamos de vitórias. Se estou aqui é porque acredito. Temos 12 jogos para evitar o rebaixamento. Não me preocupo com os resultados dos adversários, mas com a melhoria de performance", afirmou o técnico Lisca, que fará a sua estreia no comando da equipe.

Vladimir, Bressan, Bissoli e Kevin voltam a ficar à disposição, mas Galdezani, suspenso, está fora.

Em 19 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG soma 12 vitórias, contra duas do Avaí, além de cinco empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Série B de 2022, o Galo venceu por 2 a 1.

Escalações:

Escalação do provável AVAÍ: Glédson; Cortez, Rafael Vaz, Raniele e Renato; Sarará, Bruno Silva e Nathan; Natanael, William Pottker e Paolo Guerrero.

Escalação do provável ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Dodô; Allan, Jair e Nacho (Zaracho); Ademir, Sasha (Hulk) e Keno.

Desfalques

Avaí

Galdezani, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo.

Atlético-MG

Hulk, Alan Kardec, Igor Rabello, Pedrinho e Otávio, machucados, seguem como desfalques.

Quando é?

Flickr/Atlético-MG

• Data: sábado, 17 de setembro de 2022

• Horário: 16h30 (de Brasília)

• Local: Ressacada – Florianópolis, SC

• Arbitragem: ANDRÉ LUIZ DE FREITAS (árbitro), FABRICIO VILARINHO e LEONE CARVALHO (assistentes), DIEGO DA COSTA (Quarto árbitro) e WAGNER REWAY (AVAR)