Avaí x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Classificado à final da Libertadores, Furacão volta as atenções para o Brasileirão neste domingo; veja como acompanhar na TV

Depois da classificação para a final da Copa Libertadores, o Athletico-PR volta a campo contra o Avaí. A bola vai rolar na manhã deste domingo (11), na Ressacada, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há oito jogos (cinco derrotas e três empates), o Avaí entra em campo pressionado. Atualmente, aparece na zona de rebaixamento com 24 pontos.

"A minha intenção e visualização disso tudo não tem a ver com nada personalista, tem a ver com o compromisso que todos nós temos com o clube. A equipe tem a responsabilidade de no final da temporada entregar o resultado que o clube espera. Minhas atribuições são escolher e assumir a responsabilidade das minhas escolhas, cobrar e dar suporte aos jogadores quando eles precisarem. Tenho reciprocidade plena dos jogadores neste cenário. Nosso real objetivo é trabalhar muito duro", afirmou Eduardo Barroca.

Recuperado de desconforto muscular, Rafael Vaz volta a ficar à disposição, enquanto Bressan é tratado como dúvida.

Do outro lado, o Athletico-PR, embalado com a classificação para a decisão da Libertadores, volta as atenções para o Brasileirão. Brigando pelo G-4, o Furacão soma 42 pontos.

Felipão terá o retorno de Nico Hernández, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Fluminense por 1 a 0, retorna.

Em 22 jogos disputados entre as equipes, o Athletico-PR soma 12 vitórias, contra sete do Avaí, além de três empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Furacão venceu por 2 a 1.

Escalações:

Escalação do provável AVAÍ: Vladmir; Muriqui, Rodrigo Freitas, Ranieli e Bruno Cortez; Mateus Sarará, Galdezani e Bruno Silva; Pottker, Bissoli e Natanael.

Escalação do provável ATHLETICO-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Nico Hernández e Abner; Erick, Fernandinho e Alex Santana; Agustín Canobbio, Vitinho e Vitor Roque.

Desfalques

Avaí

Kevin, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não entra em campo neste domingo.

Athletico-PR

Christian, Julimar, Reinaldo, Marlos e Marcelo Cirino, no departamento, seguem fora.

Quando é?

• Data: domingo, 11 de setembro de 2022

• Horário: 11h (de Brasília)

• Local: Ressacada – Florianópolis, SC

• Arbitragem: PAULO CESAR ZANOVELLI (árbitro), CELSO LUIZ e FERNANDA NÂNDREA (assistentes), LUIZ AUGUSTO SILVEIRA (quarto árbitro) e IGOR JUNIO BENEVENUTO (AVAR)