Avaí x América-MG: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

Avaí e América-MG se enfrentam neste domingo (10), na Ressacada, a partir das 19h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Avaí x América-MG DATA Domingo, 10 de fevereiro de 2022 LOCAL Ressacada - Florianópolis, SC HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo, na Ressacada.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de ser eliminado nas quartas de final do Campeonato Catarinense, o Avaí teve três semanas livres de preparação para a estreia no Brasileirão.

Sob o comando de Eduardo Barroca, Vinícius elogiou e destacou o trabalho do treinador, mostrando confiança no desempenho da equipe na temporada.

"Barroca é um treinador inteligente. Tem muito potencial e já esteve na Série A. Ele tem buscado ajustar os detalhes do nosso time e nos orientado bastante. Tenho gostado da forma que as coisas vem acontecendo e estou confiante que vamos fazer um grande campeonato", afirmou o jogador.

Do outro lado, o América-MG, que foi derrotado para o Independiente del Valle na primeira rodada da Libertadores, volta as atenções para o campeonato nacional.

Mais artigos abaixo

"Sabemos da importância do campeonato, valorizamos esses jogos em casa, mas pensando em início de Brasileiro, pensando em 38 jogos do Brasileiro, começando no domingo... é um calendário que o América sonhava e buscava há 109 anos, e nós alcançamos. É o primeiro jogo de uma sequência, faltam cinco jogos ainda, 38 no Brasileiro.", analisou o técnico Marquinhos Santos.

Em 18 jogos disputados entre as equipes, o Coelho soma sete vitórias, contra seis do Avaí, além de cinco empates. Porém, na primeira divisão do Brasileirão, as equipes registram apenas dois jogos, com dois empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 1 Brusque Catarinense 13 de março de 2022 Brusque 0 x 0 Avaí Catarinense 19 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Avaí Brasileirão 16 de abril de 2022 19h (de Brasília) Avaí x Goiás Brasileirão 24 de abril de 2022 11h (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 4 x 0 América-MG Amistoso 29 de março de 2022 América-MG 0 x 2 Independiente del Valle Libertadores 6 de abril de 2022

Próximas partidas