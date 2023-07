Avaí x Sampaio Corrêa ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18), na Ressacada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Avaí recebe o Sampaio Corrêa na noite desta quarta-feira (18), na Ressacada, em Santa Catarina, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 18ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band (para SC e MA), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Sem vencer há 11 jogos, com seis derrotas e cinco empates, o Avaí entra em campo pressionado pela vitória. Com um jogo a menos, o Leão é o lanterna da Série B, 11 pontos e um aproveitamento de 22%.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa, com 20 pontos, vem de empate sem gols com o Ituano na última rodada. Para o confronto, o técnico Márcio Fernandes não poderá contar com Gabriel Furtado, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Pimentinha, com desconforto muscular. Joécio e Vinícius Alves são os prováveis substitutos.

Em 13 jogos disputados entre as equipes, o Avaí soma nove vitórias, contra duas do Sampaio Corrêa, além de dois empates. No último encontro válido pela Série B de 2021, o Leão venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Avaí: Igor Bohn; Igor Inocêncio, Roberto, Felipe Silva e Cortez; Wellington, Jean Cléber e Rafael Gava; Felipinho, Pottker e Denilson. Técnico: Eduardo Barroca.

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Matheus Pivô, Joécio, Gustavo Henrique e Alyson; Jhony Douglas, Maurício, Ferreira e Marcinho; Ytalo e Vinícius Alves (Robinho). Técnico: Márcio Fernandes.

Desfalques

Avaí

Didi, Kazu, Guilherme Santos, Thiago Rosa e Wellington Nascimento estão lesionados.

Sampaio Corrêa

Pimentinha, com desconforto muscular, e Gabriel Furtado, suspenso, estão fora.

Quando é?