Avaí/Kindermann x Internacional: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileiro feminino

Partida acontece neste domingo (7), pela 15ª rodada Brasileiro feminino; veja como acompanhar na TV e na internet

O Avaí/Kindermann recebe o Internacional neste domingo (7), em Caçador, a partir das 11h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Eleven Sports, na internet.

Sem chances de classificação à próxima fase, o Avaí/Kindermann quer a vitória para encerrar a sua participação de maneira positiva.

Do outro lado, o Internacional é o vice-líder, com 33 pontos, e quer ganhar para tentar concluir a primeira fase com a melhor campanha do campeonato.

Prováveis escalações

Possível escalação do Internacional: May, Belina, Bia, Millene, Lelê, Maiara, Fabiana, Isadora, Isabela, Ju e Bruna Benites.

Possível escalação do InternacionAvaí/Kindermann: Mike, Daniela, Vitória, Luana, Aryane, Roqueline, Rute, Vilma, Simeia, Raquel e Debora.

Desfalques da partida

Avaí/Kindermann:

sem desfalques confirmados.

Internacional:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Avaí/Kindermann x Internacional DATA Domingo, 7 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Carlos Alberto Costa Neves, Caçador - SC HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Charly Deretti (SC)

Assistentes: Daiane Madeira e Tais Silva (SC)

Quarto árbitro: William Stefen (SC)

Últimos resultados e próximos jogos

Internacional

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 3 x 2 Santos Brasileirão feminino 3 de agosto de 2022 Corinthians 1 x 1 Internacional Brasileirão feminino 18 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir

Avaí/Kindermann

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 6 x 1 Avaí/Kindermann Brasileirão feminino 3 de agosto de 2022 Grêmio 2 x 1 Avaí/Kindermann Brasileirão feminino 18 de junho de 2022

Próximas partidas