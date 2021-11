Avaí/Kindermann x Cerro Porteño: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Avaí/Kindermann enfrenta o Cerro Porteño nesta terça-feira (9), às 17h30 (de Brasília), no Arsenio Erico, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores feminina. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada, do Star+, no streaming, e do Facebook Watch da Conmebol TV.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Avaí/Kinderman x Cerro Porteño DATA Terça-feira, 9 de novembro de 2021 LOCAL Estádio Arsenio Erico - Obrero, PAR HORÁRIO 17h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN Brasil, na TV fechada, o Star+, no streaming, e o Facebool Watch da Conmebol TV, transmitem o jogo desta terça-feira.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de uma vitória e um empate nas duas primeira partidas, o Avaí/Kindermann enfrenta o Cerro Porteño valendo a lidernça do grupo.

Para este duelo, as meninas do Avaí/Kindermann não terão nenhum desfalque para o jogo que decide a liderança do grupo.

Que Deus abençoe a próxima semana 🙏



Foto: CONMEBOL pic.twitter.com/780toljoqz — Avaí Kindermann (de 🏠) (@AvaiKindermann) November 7, 2021

Do outro lado, o Cerro Porteño, do Paraguai, vem embalado nessa fase de grupos da Libertadores feminina.

A equipe, que conquistou duas vitórias nos primeiros jogos, não terá nenhum desfalque para este jogo.

Provável escalação do Avaí/Kidermann: Bárbara; Barbara Mrlo, Tuani, Carla, Giovana; Zóio, Patrícia, Camila; Cássia, Lelê e Caty.

Provável escalação do Cerro Porteño: Gloria; Arrieta, Hermosilla, Mendoza, Vanessa Arce; Kurtz, Bruzuela, Ana Lucía; Frettes, Lourdes e Yanina.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AVAÍ/KINDERMANN

JOGO CAMPEONATO DATA Yaracuyanos 0 x 4 Avaí/Kindermann Libertadores feminina 3 de novembro de 2021 Santiago Morning 0 x 0 Avaí/Kindermann Libertadores feminina 6 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Avaí/Kindermann x Cerro Porteño Libertadores feminina 9 de novembro de 2021 17h30 (de Brasília)

CERRO PORTEÑO

JOGO CAMPEONATO DATA Cerro Porteño 1 x 0 Santiago Morning Libertadores feminina 3 de novembro de 2021 Cerro Porteño 2 x 0 Yaracuyanos Libertadores feminina 6 de novembro de 2021

Próximas partidas