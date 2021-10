Avaí investe na geração de sua própria energia e já alcança economia na conta de luz

Clube de Florianópolis investiu na geração de sua própria energia a fim de reduzir os gastos com a conta de luz e já vê resultados

O Avaí tornou-se o primeiro clube autossustentável em energia solar do futebol brasileiro, após o pleno funcionamento do sistema de geração de energia fotovoltaica implantado a partir da parceria com a empresa Prisma Energia Solar. A primeira fatura com o desconto da geração de energia já chegou ao Leão da Ilha.

O clube investiu em produção de energia limpa para baixar os custos mensais com a energia elétrica. A atual gestão do presidente Francisco José Battistotti e do vice Amaro Lúcio da Silva investiu em ações sustentáveis, que envolve também o uso racional de água e seu controle de qualidade, implantação do sistema de esgoto ecológico e destinação correta para o lixo.

O novo patamar alcançado pelo clube na produção de energia solar só foi possível graças a parceria firmada com a empresa Prisma Energia Solar firmada no dia 28 de maio deste ano. A Prisma Energia Solar atua desde 2011 no desenvolvimento de projetos, comercialização, instalação e manutenção de sistemas fotovoltaicos.

Com um sistema como este de geração de energia fotovoltaica, o clube passou a gerar sua própria energia, além de economizar em até 90% na conta. Em pouco tempo vai recuperar o dinheiro investido e colaborar com o meio ambiente. A estimativa é zerar o investimento realizado no sistema de produção com as placas fotovoltaicas em até quatro anos, com vida útil de aproximadamente 25 anos.

As placas de captação de energia solar foram instaladas em espaço sobre a cobertura dos setores CDE e também sobre a casamata, no gramado da Ressacada. As demais placas investidas pelo clube estão em local de responsabilidade da empresa Prisma e funcionarão no sistema de permuta com a Celesc, a atual fornecedora do clube. Pequenas atitudes como esta geram grandes mudanças e uma consciência ambiental.

Segundo o diretor da Prisma Energia Solar, Eduardo Scharf, este é um caminho sem volta. "Faz 40 dias que o sistema fotovoltaico está em atividade no Avaí. Creio que até chegada do verão estaremos gerando 100% da energia do clube. Contribuindo de forma positiva devido à escassez de energia no país. Outros clubes do país poderão olhar para o Avaí e investir neste sistema sustentável. Optar por energia solar é pensar em nosso planeta e no futuro".

A geração de energia limpa é um avanço para as políticas ambientais, tendo como benefício a economia. "O sistema que nós instalamos aqui no Avaí, só para o torcedor entender, equivale mais ou menos a 150 residências instaladas, que gastam mais ou menos em torno de 300 a 400 reais de energia. Então é uma representatividade muito grande, pois se todos pensarem em gerar energia limpa, contribuiremos para a melhoria do sistema".

Segundo o presidente Francisco José Battistotti, o Avaí colocou em pratica esta consciência ecológica na geração de energia limpa. "Um orgulho para os avaianos, pois o Avaí sai na frente em relação aos demais clubes brasileiros, sendo autossustentável na geração de energia solar. Já recebemos a primeira fatura e foi muito bom".

O presidente disse que o sistema ficará como um legado para o clube e para a cidade. "Que outros clubes possam seguir nesta mesma direção. A geração de energia limpa reforça a consciência ecológica do Avaí. Hoje é um caminho sem volta investir em tudo que seja sustentável", completou.