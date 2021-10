Avaí x Goiás: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Times entram em campo nesta terça-feira (21), pela 25ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Avaí enfrenta o Goiás nesta terça-feira (21), às 19h (de Brasília), na Ressacada, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Avaí x Goiás DATA Terça-feira, 21 de setembro de 2021 LOCAL Ressacada - Florianópolis, SC HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felipe Fernandes (MG)

Assistentes: Marcus Vinicius Gomes (MG) e Ricardo Junio (MG)

Quarto árbitro: Evandro Tiago (SC)

VAR: José Claudio Rocha (SP)

Assistente VAR: Wanderson Alves (MG)

ONDE VAI PASSAR?

Foto: Rosiron Rodrigues/Goiás

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo desta terça-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando entrar no G-4 da Série B, o Avaí, com 37 pontos, vem de derrota para o Remo na última rodada, enquanto o Goiás, na vice-liderança, com 45, só pensa na terceira vitória consecutiva.

Para o confronto em casa, o Avaí não poderá contar com Edilson, cumprirá suspensão.

Do outro lado, Iago Mendonça e Reinaldo, também suspensos, estão fora.

Provável escalação do Avaí: Glédson; Iury, Betão, Fagner Alemão e João Lucas; Jean Cléber, Bruno Silva e Lourenço; Vinícius Leite, Copete e Getúlio.

Provável escalação da Goiás: Tadeu; Apodi, David Duarte, Matheus Salustiano e Hugo; Rezende, Caio e Élvis; Diego, Nicolas e Alef Manga.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 3 x 1 Vasco Série B 7 de setembro de 2021 Remo 2 x 1 Avaí Série B 17 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CRB x Avaí Série B 25 de setembro de 2021 18h30 (de Brasília) Avaí x Londrina Série B 28 de setembro de 2021 16h (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 0 x 1 Goiás Série B 12 de setembro de 2021 Goiás 2 x 1 Brasil de Pelotas Série B 18 de setembro de 2021

Próximas partidas