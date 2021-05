Avaí x Chapecoense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (23), pela final do Catarinense; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Avaí e Chapecoense se enfrentam neste domingo (23), às 16h (de Brasília), na Ressacada, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Catarinense. Com a melhor campanha na primeira fase, o Verdão do Oeste tem a vantagem de ser campeão em caso de empate. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada, e no Futebol Catarinense TV, na internet. Na Goal, você também acompanha o duelo em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Avaí x Chapecoense DATA Domingo, 23 de maio de 2021 LOCAL Ressacada - Florianópolis, SC HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne

Assistentes: Helton Nunes e Alexandre de Medeiros Lodetti

Quarto árbitro: Charly Wendy Straub Deretti

ONDE VAI PASSAR?

Avaí busca o título do Catarinense / Foto: Divulgação Avaí

O Premiere, na TV fechada, e o Futebol Catarinense TV, na internet, vão transmitir o jogo deste domingo (23). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Chapecoense eliminou o Marcílio Dias na semifinal do Catarinense e agora terá pela frente o rival Avaí, que deixou para trás o Brusque, na decisão pelo título.

Para o confronto, o técnico Mozart terá o retorno de dois titulares: o goleiro Keiller, preservados nas semifinais, e o zagueiro Derlan, liberado após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

O último treino do Verdão em Chapecó - antes de a delegação seguir viagem para Florianópolis - aconteceu na manhã desta sexta-feira, no CT da Água Amarela.



DOMINGO TEM DECISÃO! 🇳🇬



DOMINGO TEM DECISÃO! 🇳🇬

Já o Avaí prega cautela para encarar a Chape, que teve a melhor campanha no Catarinense.

De acordo com o volante Bruno Silva, a equipe precisa ter concentração para encarar o adversário.

"Gostaria de parabenizar o time por toda a entrega e dedicação. Tivemos uma atuação sólida e conseguimos um grande resultado. Agora é manter o foco. A nossa equipe vive um bom momento, mas ainda não tem nada ganho. Seguimos com os pés no chão!", disse.

"Sei como é difícil ser campeão catarinense e fico feliz por chegar nessa terceira final pelo Avaí. Vamos enfrentar o time com melhor campanha e esperamos dois jogos complicados. É trabalhar para buscar mais essa conquista", completou.

A campanha do Leão em 17 partidas, 11 vitórias e 4 empates. 72,55% de aproveitamento. Melhor defesa do Estadual.

Indo para a terceira final no Catarinense, Bruno Silva cita o que pode pesar a favor do Leão na decisão.



Indo para a terceira final no Catarinense, Bruno Silva cita o que pode pesar a favor do Leão na decisão.

Provável escalação do Avaí: Gledson; Edilson, Alemão, Betão e Diego Renan; Bruno Silva, Lourenço e Giovanni; Valdívia, Gabriel (Vinícius Leite) e Júnior Dutra.

Provável escalação da Chapecoense: Keiller; Matheus Ribeiro, Laércio, Derlan e Busanello; Léo Gomes, Anderson Leite e Fabinho; Mike, Perotti e Anselmo Ramon.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 0 x 0 Brusque Catarinense 2 de maio de 2021 Brusque 0 x 1 Avaí Catarinense 20 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Coritiba x Avaí Série B 28 de maio de 2021 21h30 (de Brasília) Avaí x Athletico-PR Copa do Brasil 3 de junho de 2021 19h (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Marcílio Dias 1 x 4 Chapecoense Catarinense 16 de maio de 2021 Chapecoense 1 x 1 Marcílio Dias Catarinense 19 de maio de 2021

Próximas partidas