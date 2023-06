Avaí x Botafogo-SP ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (11), pela 12ª rodada; veja como acompanhar na internet

O Avaí encara o Botafogo-SP duelam na tarde deste domingo (11), a partir das 15h30 (de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis, pela 12ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Na zona de rebaixamento ocupando o 18º lugar com 8 pontos, o Avaí não vence há três partidas e conta com a força de sua torcida para buscar a reação no campeonato. A equipe catarinense segue com Rafael Gava e Júlio César fora dos gramados.

Do outro lado, o Botafogo-SP também não vive bom momento e vem de derrota no jogo passado, ficando na nona posição, com 17 pontos. O técnico Adílson Batista sofreu uma baixa de última hora: Robinho rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e desfalcará a equipe pelo restante da temporada.

Prováveis escalações

Avaí: Ygor; Igor Inocêncio, Roberto, Alan Costa e Felipe Silva; Eduardo, Wellington, Marquinhos Cipriano e Waguininho; Gustavo Santos e Patino. Técnico: Gustavo Morínigo.

Botafogo-SP: Victor; Vidal, Carlinhos, Marcio Silva e Jean Victor; Guilherme Madruga e Tárik; Carlos Manoel, Robinho e Lucas Cardoso; e Salatiel. Técnico: Adílson Batista.

Desfalques

Avaí

Rafael Gava e Júlio César estão no departamento médico.

Botafogo-SP

Robinho e Felippe Soutto estão no departamento médico.

Quando é?