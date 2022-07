Avaí 1 x 0 Santos: o gol, mais cartões que chances e lances do jogo do Brasileiro

Em jogo de poucas oportunidades, time catarinense consegue quebrar sequência sem vitórias

O Avaí venceu o Santos por 1 a 0 na noite deste sábado )16), na Ressacada, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da partida foi marcado por Bissoli, de pênalti, logo no início do jogo.

Logo aos 9 minutos de jogo, os donos da casa inauguraram o placar após pênalti cometido por Zanocelo. O santista tentou evitar o cruzamento de Pottker, mas a bola bateu em sua mão. Na cobrança, Bissoli bateu rasteiro e não deu chances para João Paulo.

Avaí 1x0 Santos



⚽️ Bissoli pic.twitter.com/csAQkdOoEp — Gols Diário (@DiarioGols) July 16, 2022

O Santos teve muitas dificuldades e a melhor oportunidade foi aos 45 do segundo tempo, nos pés de Marcos Leonardo, mas Vladimir impediu o empate do Peixe. Mais uma vez, a atuação do clube da Vila deixou muito a desejar.

Reparem na quantidade de jogadores do Avaí iriam receber a bola na área. Ah, o cara ainda tropeçou na bola antes de cruzar. pic.twitter.com/M1jehESgeE — NAÇÃO DE IDOSOS🎙 (@sfccomenta) July 16, 2022

O jogo foi tão fraco que as duas equipes somaram mais cartões do que chances de gol. Foram cinco amarelos para o time do Avaí e três para o Santos.

Os três pontos foram fundamentais para o Avaí, que voltou a vencer no Brasileirão após quatro rodadas. O triunfo foi importante para manter a equipe catarinense fora da zona de rebaixamento. O Santos, por sua vez, segue sem conseguir embalar no Brasileirão.