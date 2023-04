Avaí/Kindermann x Grêmio ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

A partida será disputada neste domingo (23), em Caçador; veja como acompanhar na internet

Avaí/Kindermann e Grêmio se enfrentam neste domingo (23), às 15h (de Brasília), no Carlos Alberto Costa Neves, pela oitava rodada do Brasileirão feminino de 2023. A partida terá transmissão ao vivo da TV Avaí, no YouTube.

Tentando se afastar do zona de rebaixamento da competição, a equipe de Carine Bosetti entra pressionada para conquistar sua primeira vitória em seis jogos. A equipe ocupa o 14º lugar, com um ponto conquistado.

Do outro lado, mesmo ocupando a 11ª posição, com dez pontos, as Gurias do Grêmio querem entrar na zona de classificação ao mata-mata da competição.

Em toda a história, este será o sexto duelo das equipes. O Grêmio, por sua vez, conquistou apenas duas vitórias e perdeu três vezes para o Avaí/Kindermann. No último duelo, as Gurias Gremiesta venceram por 2 a 1, no Brasileirão feminino.

Prováveis escalações

Avaí/Kindermann: Catalina Perez; Limpia Fretes, Siméia, Vero Riveros, Tayane; Kamila, Rquelzinha, Luciene Baião; Dani Venturini, Jamel e Annaysa. Técnica: Carine Bosetti.

Grêmio: Bárbara; Monalisa, Daiane, Agustina, Jucinara; Thaisa, Cris, Darlene; Duda, Crivelari e Sole Jaines. Técnico: Luis Andrade.

Desfalques

Avaí/Kindermann

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Quando é?