Ismael García, auxiliar técnico do Galatasaray, afirmou que jogar contra o Barcelona é como ir ao dentista.

O Barcelona visita o Galatasaray nesta terça-feira, em um duelo difícil válido pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Em entrevista ao jornal Sport, García disse: "Jogar contra o Barcelona é como ir ao dentista; você sabe que vai doer, mas tem que ir e lidar com isso da melhor maneira possível".

E acrescentou: "Osimhen? Não vou te dizer frases feitas nem mentiras; ele está pronto para jogar, e é um jogador que faz uma enorme diferença para nós. Está claro que ele tem condições de atuar".

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O auxiliar destacou: "O estilo do Barcelona, marcado pela intensidade e pela pressão, com a linha defensiva no meio-campo, pode fazer de Osimhen o atacante ideal para enfrentar esse tipo de defesa".

E apontou: "Aproveitar os espaços e sair rápido e na vertical em direção ao gol nessas situações é, sem dúvida, uma das principais chaves para fazer mal ao Barcelona".

García explicou: "A pressão da torcida sobre o Barcelona? Jogar em casa é um fator a mais, mas sinto que, para nós, esse fator vai além de ser apenas uma vantagem adicional. O clima que se cria no estádio e a torcida que temos levam os jogadores a dar mais de 100% de suas capacidades".

E disse: "O Barcelona é o primeiro favorito ao título da Liga dos Campeões. Mas, como acontece com todas as equipes, tem pontos fracos que acreditamos ser capazes de explorar para fazer mal a ele. Espero que consigamos".

E completou: "Respeitamos o Barcelona, mas não ao ponto de ter medo dele, porque somos o Galatasaray, que tem bons jogadores. E eu sou daquelas pessoas que preferem focar no valor das coisas boas que o seu time tem, em vez de se preocupar com os adversários".

O auxiliar afirmou: "Eu ficaria muito feliz se o Raphinha não jogasse contra nós, mas ele apresenta grandes atuações durante todo o resto da temporada. Contra nós, prefiro que ele não atue. Já o Yamal é o jogador mais talentoso do mundo atualmente, mas às vezes pode cometer alguns descuidos na parte defensiva. E talvez consigamos explorar isso".

E concluiu: "Acho que algumas coisas já foram ditas sobre o Raphinha, e eu concordo totalmente com elas. No momento, eu o vejo como o jogador de maior nível e, ao mesmo tempo, ele não recebe o reconhecimento que merece".