Auxiliar que errou contra Cristiano Ronaldo é cortado da Eurocopa

Mario Diks, que não viu a bola cruzar a linha na partia entre Portugal e França, não trabalhará mais na Eurocopa 2020

Após o empate em 2 a 2 da seleção de Portugal com a Sérvia, pelo Grupo A das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, repercutiu um gol mal anulado de Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o próprio craque da Juventus declarou decepção com o erro.

Mario Diks, o árbitro assistente que determinou que o lance, acontecido nos minutos finais da partida, não foi válido, ou seja, que o gol de CR7 não havia cruzado a linha, foi retirado da equipe de arbitragem da Holanda para a Eurocopa.

O árbitro da partida, Danny Makkelie, se desculpou publicamente pelo erro após o jogo, e agora retirou Diks de sua equipe antes do campeonato que inicia em junho deste ano. A estreia da Euro acontece no dia 11, entre Turquia e Itália.

O que aconteceu?

(Foto: Getty Images)

No lance, após passe de Nuno Mendes, já nos acréscimos contra a Sérvia, Ronaldo chutou para o gol e o jogador adversário, Aleksandar Mitrovic, tentou tirar a bola, mas não antes que ela passasse inteira pela linha, o que configura gol válido. Com o erro claro, o jogador, eleito melhor do mundo por diversas vezes, protestou, recebeu o cartão amarelo e saiu de campo depois de atirar a braçadeira de capitão ao chão.

"É uma decepção muito, muito grande para mim tão perto da Eurocopa", afirmou o auxiliar Diks.

"Na quarta-feira, 31 de março, ouvi de Makkelie que ele prefere outro assistente, porque a confiança em nossa colaboração se foi. Eu realmente esperava por mais apoio, compreensão e confiança após a colaboração bem-sucedida ao longo dos anos", acrescentou ele.