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O auxiliar técnico do Napoli, Marco Landucci, descartou a ideia de uma crise após a derrota por 2 a 0 na casa da Juventus, no domingo, que deixou o clube na oitava posição da Serie A. À beira do campo no lugar do técnico suspenso Massimiliano Allegri, Landucci afirmou que o elenco desfalcado está decepcionado, não preocupado, neste momento.

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Treinador interino rejeita conversa sobre crise

Landucci pediu calma depois que gols de Kerim Alajbegovic e Jeremie Boga garantiram ao pressionado técnico da Juventus, Luciano Spalletti, uma vitória crucial em casa. Enquanto a equipe de Turim abriu três pontos de vantagem sobre o rival do sul, os visitantes conseguiram apenas uma finalização no alvo em uma atuação apagada. Os 14 pontos conquistados em 10 jogos representam a pior campanha do clube na primeira divisão a essa altura desde 2009-10.

Início lento deixa visitantes para trás

Com quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas no campeonato, a equipe do sul já está 14 pontos atrás da líder Lazio e nove pontos distante dos quatro primeiros colocados. Questionado pela DAZN se havia motivo para pânico, Landucci disse: "Não estamos preocupados, mas estamos muito decepcionados, porque esse jogo era importante para nós.

"A verdade é que a partida aconteceu assim. Precisamos ficar calados e nos preparar para quarta-feira. Temos muitos jogadores lesionados, como acontece com várias equipes diante desse calendário. Isso é, até certo ponto, inevitável, e é preciso seguir em frente."

Ao revelar a conversa que teve com Allegri, suspenso, após a partida, o auxiliar continuou: "Sim, conversamos no vestiário, mas não há muito a dizer. Obviamente, ele não ficou feliz. Você teria ficado?

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"Ele só disse que deveríamos ter jogado melhor no segundo tempo. Pagamos um preço alto pelos erros, só isso."

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Novas lesões agravam situação

Já sem Alessandro Buongiorno, Stanislav Lobotka, David Neres, Benoit Badiashile e Leonardo Spinazzola, os visitantes sofreram novos reveses quando Kevin De Bruyne e Giovanni Di Lorenzo tiveram de deixar a partida no intervalo.

Ao falar sobre as duas substituições, Landucci acrescentou: "Está claro que eles não podiam continuar. De Bruyne teve um problema no tornozelo. Quanto a Giovanni Di Lorenzo, não tenho certeza, mas ele também não podia continuar. Mesmo assim, precisamos jogar melhor. Foi um confronto equilibrado, decidido por esses grandes gols, mas nós mesmos complicamos nossa situação."

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Viagem pela Champions League antecede duelo com o líder

Allegri voltará à área técnica quando sua equipe, desfalcada por lesões, viajar para enfrentar o Porto pela Champions League na noite de quarta-feira. Conseguir um resultado positivo em Portugal é fundamental para recuperar a confiança antes de um difícil confronto pelo campeonato contra a Lazio, líder invicta da Serie A. Outro revés antes da pausa para as seleções deixaria por um fio as chances da equipe de terminar entre os quatro primeiros.