Auxiliar de Jorge Jesus confirma encontro com a diretoria do Flamengo

Auxiliar técnico de Jorge Jesus, João de Deus, que comandará o Benfica na beira do campo diante do Porto, nesta quinta-feira (23), pela Taça de Portugal, revelou que o Mister se reuniu com dirigentes do Flamengo na última terça-feira (21).

"É verdade que ontem houve um encontro o do Mister com os amigos do Flamengo, devidamente autorizado pelo Benfica e com conhecimento do Rui Costa. O Mister disse que não pode e não quer neste momento abandonar o Benfica".

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

João de Deus, no entanto, frisou o foco de Jorge Jesus nos objetivos do Benfica na temporada.

"Há um contrato para cumprir e quer ganhar títulos aqui. Foi esse propósito que nos fez vir ao Benfica e segue inalterado e com cada vez mais convicção", finalizou o braço direito do Mister.

Segundo uma fonte da GOAL, Jorge Jesus está incomodado com a pressão no time português porque não se sente querido. Vaidoso, ele gosta de ser bajulado e reconhecido, não quer ser demitido e nem correr riscos de não ter o contrato renovado, o que já estava nos planos da diretoria benfiquista.

Braz e Spindel ainda não formarlizaram uma proposta a Jorge Jesus, mas já sabem todas as condições para ter o técnico de volta. Além disso, caso sigam avançando com o treinador, vão precisar negociar com o Benfica, já que o Mister segue com a ideia de não pedir demissão.

Segundo soube a GOAL, Jorge Jesus quer manter a discrição por causa dos compromissos importantes que tem pela frente com o Benfica. Nesta quinta-feira (23), por exemplo, o time das Águias encara o clássico diante do Porto, pela Taça de Portugal.

A manifestação positiva de Jorge Jesus, que não fechou as portas ao clube, pelo contrário, deu esperanças de um retorno, deixa os rubro-negros mais confortáveis com a possibilidade de esperar mais alguns dias pelo técnico. Isso porque, inicialmente, a ideia era retornar de Lisboa, nesta quarta-feira (22), com um novo comandante encaminhado.