Como assistir a Auxerre x Marseille com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Obtenha uma VPN confiável . Escolha um provedor confiável de serviço VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um provedor confiável de serviço VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para mudar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para mudar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Prévia da partida

Campeonato Francês - Rodada 12 29 de nov. de 2026 - 09:00 Stade de l'Abbe-Deschamps

O Marseille visita o Auxerre no Stade de l'Abbe-Deschamps no domingo, pela Ligue 1. O time de Bruno Genesio tentará se recuperar de uma derrota prejudicial no campeonato.

A derrota foi para o Le Mans, que venceu por 3 a 2 no Velodrome em 22 de novembro. O resultado encerrou uma sequência de quatro vitórias seguidas em todas as competições e foi doloroso diante do desempenho que o Marseille vinha apresentando.

A reação veio no meio da semana, pela Liga Europa, com uma vitória do Marseille por 1 a 0 sobre o Levski Sofia. Amine Gouiri marcou de pênalti, e Pierre-Emile Hojbjerg controlou o meio-campo. Genesio não gostou do pênalti de cavadinha que Gouiri desperdiçou mais tarde na partida.

O Auxerre está em 15º lugar e chega em fase irregular sob o comando de Will Still. Empatou por 1 a 1 com o Monaco na última rodada e venceu apenas uma das últimas cinco partidas pelo campeonato.

O Marseille é o sexto colocado, mas o time da casa acredita que pode dificultar sua vida. O Auxerre tem sido difícil de bater em casa para as equipes próximas a ele na tabela, e a falha defensiva recente do Marseille lhe dará motivos para confiar.

Confira tudo o que você precisa saber sobre onde assistir à partida, incluindo as informações sobre o canal de TV e a transmissão ao vivo.

As informações oficiais de transmissão de Auxerre x Marseille ainda não estão disponíveis. Os detalhes sobre o canal de TV e a transmissão ao vivo serão acrescentados assim que forem confirmados.

Notícias dos times e elencos