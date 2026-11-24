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As autoridades turcas revelaram a verdade sobre o animal que se suspeitava ser um leão, avistado nos arredores de Istambul antes do duelo entre Galatasaray e Aston Villa pela Champions League: não se trata de um leão nem de um grande felino.

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De acordo com o jornal espanhol "Marca", a reviravolta na curiosa história que acompanhou a preparação para a partida entre Galatasaray e Aston Villa veio depois que o governo da província de Istambul, após analisar novas gravações feitas de diferentes ângulos, anunciou que o animal que causou preocupação não era um leão.

O estado de alerta começou no domingo, 22 de novembro, quando surgiram relatos de que um animal parecido com um leão havia sido avistado em uma área de mata do distrito de "Sarıyer".

As primeiras imagens captadas pelas câmeras de vigilância provocaram uma ampla mobilização para localizar o animal, e também se espalharam relatos sobre a presença de uma leoa solta na região.

O caso ganhou uma dimensão futebolística por coincidir com a visita do Aston Villa para enfrentar o Galatasaray, mas a atualização mais recente divulgada pelas autoridades mudou o que se sabia sobre o alerta emitido inicialmente.

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As buscas não encontraram nenhuma prova concreta da presença de um leão, e a análise das novas gravações permitiu descartar que o animal que aparece nelas seja um grande felino.

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Participaram da operação de busca a gendarmaria, equipes de emergência, especialistas em proteção da natureza e veterinários.

As equipes utilizaram drones equipados com câmeras térmicas, além de iscas e câmeras acionadas por sensores de movimento, e restrições temporárias foram impostas ao acesso a algumas áreas de mata.

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Ainda assim, a identidade do animal que aparece nas gravações continua desconhecida, já que as autoridades seguem avaliando os relatos e mantêm a possibilidade de intervir caso surjam novas gravações ou informações relevantes.

Com essa correção, as autoridades descartaram a hipótese da presença do suposto leão, mas ainda não conseguiram identificar o animal que protagonizou esse episódio curioso.

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A reação do Galatasaray desafia a ambição do Aston Villa

O duelo entre Galatasaray e Aston Villa é válido pela quinta rodada da fase de liga da Champions League e acontece em meio a uma clara diferença na situação dos dois times na competição: o clube inglês conseguiu se firmar entre os primeiros colocados, enquanto o time turco precisa melhorar sua posição e voltar a vencer.

O Aston Villa chega ao confronto com clara vantagem em termos de resultados, depois de somar 9 pontos nos 4 primeiros jogos, com 3 vitórias e uma derrota. O time ocupa a sexta posição na tabela, à frente de um grupo de adversários com a mesma pontuação pelo saldo de gols.

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Os resultados do Aston Villa refletem sua força ofensiva: o time estreou com vitória por 3 a 2 sobre o Club Brugge fora de casa e, em seguida, fez uma apresentação excepcional diante do Fenerbahçe, com uma goleada por 6 a 0.

O time inglês manteve a boa fase ao vencer o Viking por 3 a 1, antes de sofrer sua primeira derrota, por 3 a 0, para o Barcelona, resultado que interrompeu a sequência de vitórias e mostrou que a equipe pode tropeçar diante de adversários de peso.

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Do outro lado, o Galatasaray vive uma situação mais complicada, com apenas 6 pontos em 4 jogos, fruto de duas vitórias e duas derrotas. O time ocupa a 18ª posição na tabela, com 8 gols marcados e 9 sofridos.

O time turco começou a campanha com derrota por 3 a 1 para o Sporting, de Lisboa, e depois foi goleado em casa pelo Barcelona por 4 a 1, o que o colocou sob pressão logo no início da fase de liga.

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No entanto, o Galatasaray recuperou o equilíbrio na terceira rodada, com uma vitória emocionante por 4 a 2 sobre o Lille fora de casa, e depois somou mais três pontos com um triunfo importante por 2 a 0 sobre o Stuttgart, recuperando parte da confiança antes do aguardado confronto.