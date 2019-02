Autoridades realizam vistoria no Ninho do Urubu nesta terça-feira

Órgãos irão vistoriar o local que morreu 10 jovens na última sexta (8)

Na manhã desta terça-feira (12), as autoridades (Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, prefeitura do Rio, Procuradoria-Geral de Justiça do estado e Ministério Público do Trabalho), farão uma vistoria no centro de treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu, para apurar possíveis irregularidades no local, onde dez garotos morreram e outros três ficaram feridos em um incêndio na última sexta-feira (8).

Com a inspeção concluída, o local pode ser interditado totalmente ou parcialmente, enquanto o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro, Fábio Goulart, revelou que haverá um esforço da entidade para fiscalizar ainda todos os centros de treinamento no estado.

Entre os três atletas feridos, Jhonata Ventura permanece internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do centro de queimados do Hospital Pedro II, em Santa Cruz.