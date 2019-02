Autoridades investigam suposta atitude de intolerância religiosa de torcedor contra Salah

As acusações vieram átona após o vídeo ser publicado no Twitter; West Ham e as autoridades locais buscam identificar o torcedor

A Polícia Metropolitana inglesa investiga um vídeo no qual, aparentemente, um torcedor do West Ham foi flagrado gritando palavras islamofóbicas contra Mohamed Salah, jogador do Liverpool, no London Stadium, na noite da última segunda-feira (04), durante o duelo válido pela 25ª rodada da Premier League.

Os supostos abusos ocorreram na metade do primeiro tempo da partida que terminou em 1 a 1. Nas filmagens é possível escutar o torcedor gritando ao atacante egípcio “Salah, você é um muçulmano, uma porra de uma b***ta muçulmana”.

As autoridades locais destacaram que estão cientes do vídeo e avaliando as filmagens para que o torcedor responda de acordo com a lei: "Nenhuma prisão foi feita e as investigações continuam. Qualquer um que testemunhar comportamento inadequado durante uma partida será chamado a atenção por um assistente ou policial”.



(Foto: Getty Images)

O West Ham que trabalha em conjunto com a polícia para tentar identificar o agressor, prometeu tomar medidas firmes contra qualquer pessoa considerada culpada de abuso racial. Em nota oficial o time destacou: “No West Ham, temos uma política de tolerância zero a qualquer forma de comportamento violento ou abusivo. Somos um clube de futebol inclusivo. Independentemente da idade, raça, religião ou crença, casamento ou parceria civil, gravidez ou maternidade, sexo, orientação sexual, mudança de sexo ou deficiência, todos são muito bem-vindos no London Stadium”.

“Qualquer pessoa identificada por cometer uma ofensa terá seus detalhes repassados ​​à polícia e enfrentará uma proibição vitalícia do London Stadium. Não há lugar para esse tipo de comportamento no nosso estádio”, escreveu.

A "Kick It Out", instituição voltada para a anti-discriminação no futebol, também comentou o caso: “Mais um incidente de alto perfil de discriminação no futebol inglês. Estamos satisfeitos que as autoridades do West Ham já tenham expressado sua determinação em identificar o defensor e tomar medidas firmes - esse tipo de comportamento é simplesmente inaceitável e deve ser desafiado de forma rápida e decisiva".

Recentemente, um torcedor do Chelsea foi acusado de abusos raciais contra Raheem Sterling, do Manchester City, em Stamford Bridge. Já um torcedor do Tottenham foi preso após jogar uma casca de banana em Aubameyang, do Arsenal, no estádio Emirates. Vale destacar que a Associação de Futebol inglesa também investiga relatos de cantos racistas de torcedores do Millwall durante a vitória sobre o Everton no mês passado.