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O calendário da primeira divisão do futebol francês foi afetado pela escalada dos protestos em todo o país contra o aumento do custo de vida, que levou as autoridades a adiar vários jogos importantes do fim de semana. Após uma intervenção policial anterior que adiou o confronto entre os gigantes Paris Saint-Germain e Lyon, a intensa agitação civil continua a sobrecarregar os recursos de segurança em todo o país.

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Protestos alteram a programação da Ligue 1

A Liga de Futebol Profissional (LFP) anunciou mudanças significativas na programação do fim de semana a pedido das autoridades públicas. Segundo a Associated Press, os protestos generalizados na França contra o custo de vida e as más condições das escolas têm sobrecarregado as forças de segurança. Por isso, o jogo do Lyon em casa contra o Angers foi transferido da noite de sábado para a tarde de domingo. As partidas de Nice e Lorient como mandantes no sábado também foram remarcadas para sexta-feira e segunda-feira, respectivamente, enquanto prefeituras e prédios públicos sofrem ataques sem precedentes em meio à pior onda de agitação civil do país em anos.

Confronto entre Paris Saint-Germain e Lyon foi adiado por exigência da polícia

Essas mudanças se somam a uma intervenção semelhante na oitava rodada, quando o grande confronto entre Paris Saint-Germain e Lyon foi transferido de domingo, às 20h45, para a noite de segunda-feira. Conforme noticiou o L'Equipe, a polícia francesa exigiu o adiamento por temer que o público dos eventos esportivos alimentasse novos episódios de violência, após um fim de semana com 2.400 prisões e novas manifestações organizadas pelo movimento Gilets Jaunes. Apesar do conflito de horários com a cerimônia da Bola de Ouro na segunda-feira, a partida remarcada foi disputada. O Paris Saint-Germain venceu por 2 a 0 e chegou à liderança com 17 pontos em oito jogos, enquanto o Lyon ocupa a quinta posição, com 14 pontos.

Protestos provocam mudanças generalizadas no calendário dos clubes franceses

As tensões sociais alteraram completamente o calendário do futebol francês. Além da primeira divisão, o Toulouse teve sua partida contra o Troyes transferida de sábado para domingo. O jogo do Montpellier contra o Red Star pela Ligue 2, por sua vez, foi adiado para segunda-feira. A enorme pressão sobre as forças de segurança já havia ficado evidente na semana passada, quando cerca de 5 mil agentes, incluindo unidades especiais equipadas com canhões de água, foram mobilizados para a partida da Champions League entre Paris Saint-Germain e Barcelona. A liga e os clubes agora trabalham em estreita colaboração com as autoridades locais para lidar com segurança com esses intensos desafios logísticos e de segurança.

O que vem pela frente para o futebol francês?

As autoridades continuarão acompanhando de perto as manifestações em todo o país antes de liberar a realização de futuras partidas. Enquanto o Lyon se prepara para receber o Angers na tarde de domingo, no jogo remarcado, os dirigentes do futebol francês correm contra o tempo para evitar um acúmulo ainda maior de partidas nas próximas semanas.