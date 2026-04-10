Autoridade argelina: foi por isso que Infantino visitou Teboun... e o alertou sobre as conspirações dentro da CAF

O cenário esportivo e diplomático do continente africano testemunhou um movimento notável, representado pela recente visita do presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino, à Argélia; uma visita que deixou de ser apenas um mero protocolo esportivo passageiro, transformando-se em uma plataforma para um profundo diálogo sobre o futuro dos equilíbrios dentro da Confederação Africana de Futebol (CAF).

Visão presidencial

Em declarações que refletiram grande peso político, Mustapha Berraf, presidente da Associação das Comissões Olímpicas Africanas e membro do Comitê Olímpico Internacional, revelou que o encontro de Infantino com o presidente argelino Abdelmadjid Tebboune foi motivado pela necessidade de ouvir a visão da liderança argelina e suas recomendações sobre a estabilidade do sistema futebolístico no continente.

Biraf afirmou que essa iniciativa reflete o interesse especial que o presidente Teboun dedica ao esporte como força branda e ferramenta para a estabilidade continental.

Advertências sobre “manobras” que ameaçam a estabilidade esportiva

O cenário não ficou isento de um tom de advertência; Beraf indicou que informou o presidente da “FIFA” sobre o que descreveu como “conspirações e manobras” que estão sendo tramadas nos bastidores da “CAF”.

O dirigente olímpico relacionou essas disputas com as recentes decisões jurídicas controversas, entre as quais se destacam a crise da final da Copa Africana de Nações de 2025 e as repercussões da decisão da Comissão de Apelação sobre a partida entre Marrocos e Senegal.

Assim como a necessidade de proteger as instituições do futebol de orientações que atendam a agendas mesquinhas em detrimento do espírito esportivo.

Perspectivas para o futuro do esporte africano

Essas iniciativas surgem em um momento em que o esporte africano atravessa uma encruzilhada crítica; observadores consideram que o recurso do chefe da pirâmide do futebol mundial (Infantino) à consulta com as lideranças políticas influentes do continente visa garantir cobertura política para assegurar a implementação de reformas estruturais dentro da “CAF”, e limitar os conflitos regionais que começaram a surgir nas decisões técnicas e jurídicas da federação continental.