Autori volta ao Botafogo... Túlio é o próximo? Internet ironiza escolha do técnico

A chegada do novo-velho treinador não foi recebida com grande entusiasmo pelos torcedores do Glorioso

O anunciou, nesta quarta-feira (12), Paulo Autuori como treinador para 2020. Será a quarta passagem no clube do técnico que, em 1995, levou o Glorioso ao seu último título brasileiro – Autuori também comandou o clube em 1998 e 2001.

Depois de passagens pelo (da Bulgária) e ( ), Autuori havia decidido não exercer mais o cargo de treinador no . Em 2019, por exemplo, trabalhou como coordenador técnico no e, segundo informado pelo blog do PVC, no Globoesporte.com, futuramente poderá exercer a mesma função no Botafogo.

Autuori chega para substituir Alberto Valentim, e nas redes sociais não faltaram ironias com a opção do Alvinegro pelo retorno do treinador.

Os comentários mais comuns, inclusive de muitos botafoguenses, foram de que só falta o Botafogo contratar novamente o atacante Túlio Maravilha – artilheiro do time na conquista nacional em 1995. Confira, abaixo, as reações!

Após Espinosa e Autuori, Túlio diz: Estou pronto! pic.twitter.com/SAok1pThdb — KEISUKI FOGO S/A ★彡 🔥 (@Fogaoemfoco) February 11, 2020

Após acertar com Valdir Espinosa para gerente, e Paulo Autuori para treinador, Botafogo se aproxima da contratação de Túlio maravilha e Silval para reforçar o setor ofensivo — Daniel Fernandes 🇯🇵 (@Bfrdanielfs) February 11, 2020

Após Paulo Autuori,Botafogo espera anunciar Tulio Maravilha nos próximos dias. Inicialmente o contrato seria por 6 meses, com opção de renovação automática por 4 anos.

O #AeroTulio ocorrerá na sexta feira.

O Botafogo também tem interesse em Donizete Pantera... pic.twitter.com/h2McWRrJR5 — Memes BFR (@botafogomemes) February 12, 2020

Depois de anunciar Paulo Autuori, como novo técnico, o Botafogo anuncia a volta do atacante, Túlio Maravilha !

Bem vindo, artilheiro!! pic.twitter.com/1cHts5bwNd — SMALL HONDA ® (@BFRZePequeno) February 12, 2020

“Por mais que uma grande parte da torcida seja contra, acho que Paulo Autuori seja um bom nome para o Botafogo. Os pensamentos dele podem contribuir bastante para o elenco e levar esse clube à vitória.”



- Algum jornalista em NOVENTA E CINCO, 25 anos atrás!!!!! — Pedro Certezas (@pedrocertezas) February 11, 2020

“Autuori tem que vir sim, você com certeza não viu o time de 95 jogar”



Sim, eu acabei de ler isso. #AutuoriNão!!!! — Pedro Chilingue (@pedrochilingue) February 11, 2020

Botafogo se divide entre Lazaroni e Autuori: um já está no clube; o outro já esteve por aqui. Nada que fuja do padrão conservador de quem vive na bolha Botafogo. Independentementede dar certo ou não, é notório o problema de fora pra dentro. A falta de ambição. — Daniel Braune (@brauneoficial) February 11, 2020