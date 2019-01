Autor de gol são-paulino, Nenê desconversa sobre interesse do Fluminense

Meia, que participou da derrota para o Frankfurt, prefere não aprofundar discussão sobre seu futuro no Tricolor Paulista

Com o futuro no São Paulo em aberto, Nenê vai aproveitando para mostrar serviço e ganhar a confiança do técnico André Jardine: nesta quinta-feira (10), o meia marcou o gol tricolor na derrota por 2 a 1 para o Eintracht Frankfurt, pela Florida Cup, o primeiro compromisso da equipe na temporada. Nos bastidores, porém, a movimentação para uma possível saída já está acontecendo.

O Fluminense aparece como um provável destino para o jogador, que perderia espaço a partir da chegada de Hernanes e da contratação de outros nomes para este ano, mas ele prefere desconversar sobre o tema no momento.

"Houve o contato (do Fluminense), sim, mas até agora não teve nada de concreto. Estou com a cabeça tranquila", afirmou Nenê após a partida. "Essas coisas eu deixo para meu empresário e a diretoria."

O resultado em no Al Lang Stadium, em St. Petersburg, acabou refletindo as deficiências que o Tricolor vai enfrentando nesta etapa de formação e início de temporada, ainda que o veterano camisa 7 não tenha gostado nada do placar final.

"Estamos começando, o time deles está no meio da temporada, então fisicamente eles estavam muito melhores, mas não desistimos em nenhum momento", continuou.

"Faz parte, foi o primeiro jogo, então está tudo tranquilo."

Nenê e o São Paulo voltam a campo em Orlando no sábado (12), quando o adversário será o Ajax, a partir das 16h do horário de Brasília.