Autor da foto de Messi e Yamal: Não é inteligência artificial... e ganhar na loteria é mais fácil do que tirar essa foto

O fotógrafo espanhol Juan Monfort falou sobre a famosa foto que tirou de Lionel Messi, capitão da seleção argentina, e de Lamine Yamal, astro da seleção espanhola, há cerca de 19 anos, quando este último ainda era um bebê de cinco meses.

A seleção espanhola enfrenta a argentina amanhã, domingo, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, na final da Copa do Mundo.

A partida traz uma história excepcional entre um jogador considerado um dos maiores da história do futebol e um talento que alguns apontam como um dos principais sucessores nos campos internacionais, com 19 anos de diferença entre eles.

O que aumentou a importância desse confronto foi a foto tirada pelo fotógrafo espanhol Juan Monfort, em dezembro de 2007, no âmbito de uma ação beneficente organizada pela Fundação Barcelona em colaboração com o jornal catalão “Sport”, em prol da UNICEF e de outras instituições de caridade na região da Catalunha.

Nessa foto, Lionel Messi, ainda com 20 anos, aparece dando banho em Lamine Yamal, que tinha apenas 5 meses na época.

Juan Monfort comentou sobre essa foto em declarações à rede “Dazn”, onde afirmou que ela não é produto de inteligência artificial, considerando que a probabilidade de isso acontecer é de 1 em 625 trilhões, o que a torna quase um milagre.

Monfort disse a esse respeito: “A foto definitivamente não é de inteligência artificial; pode ser magia, um milagre, algo de fora do planeta Terra ou algo cuja existência desconhecemos, mas que existe. Chamem do que quiserem, mas não é inteligência artificial”.

Ele acrescentou: “Um colega acabou de me enviar que as chances disso acontecer eram de uma em 625 trilhões, segundo o que recebi agora”.

E concluiu: “Com base nisso, é muito mais fácil ganhar na loteria do que conseguir tirar essa foto, e que tudo o que aconteceu depois ocorresse, e que tudo terminasse dessa forma”.

Messi busca conquistar o título da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva, depois de ter levado a Argentina ao título da Copa do Mundo de 2022 no Catar, enquanto Lamine Yamal busca seu primeiro título na competição, após ter levado a Espanha à vitória na “Euro 2024”.