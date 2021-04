Autógrafo de Haaland para bandeirinha virou polêmica, mas foi por uma boa causa

Um dos bandeirinhas da partida entre Man City e Borussia Dortmund pediu para o atacante norueguês autografar alguns objetos, mas por uma causa nobre

A vitória do Manchester City sobre o Borussia Dortmund, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, contou com um lance curioso. Um dos bandeirinhas da partida foi visto pedindo um autógrafo para Erling Haaland no túnel que leva os jogadores aos vestiários. O fato obviamente virou polêmica, então, o real motivo para que o pedido inusitado fosse feito foi revelado. E na verdade, foi por uma causa muito nobre.

O Manchester City venceu o Borussia Dortmund por 2 a 1, com direito a gol nos minutos finais da partida. Erling Haaland passou em branco na partida, algo que não é muito comum para o centroavante na Liga dos Campeões, apesar de ter dado a assistência para Marco Reus marcar o gol de honra dos alemães.

Contudo, após o duelo, no túnel que leva os jogadores aos vestiários, o bandeirinha Octavian Sovre foi visto pedindo um autógrafo para o atacante norueguês. Então, Haaland assina o cartão vermelho e o amarelo antes de dar um abraço no oficial.

Foto: Reprodução

A prática não é nada comum e obviamente gerou polêmica, uma vez que não seria muito apropriado um dos bandeirinhas que estava em campo ser fã de algum jogador em específico, que retribuiu o pedido tão prontamente.

Mas dois dias após a partida, o verdadeiro motivo para o autógrafo foi revelado. E ao contrário do que muitos imaginavam, Sovre não fez nada disso por motivos de vaidade ou engrandecimento pessoal.

Na verdade, o bandeirinha costuma coletar assinaturas de grandes estrelas do futebol para leiloá-las em sua cidade natal, na Romênia, para uma instituição de caridade que apóia jovens e adultos que sofrem de autismo.

“Esse autógrafo é por uma causa nobre. Talvez as pessoas não saibam, mas Tavi [Sovre] está diretamente envolvido no apoio a esta Associação. Ele nos ajudou muito em todos esses anos!”, revelou Simona Zlibut, presidente da SOS Autism Bihor Association, à Gazeta Sporturilor.

A reportagem da Gazeta Sporturilor ainda afirma que o bandeirinha também esperava pegar o autógrafo do treinador do Manchester City, Pep Guardiola, mas só conseguiu falar com Haaland.

Sovre é um árbitro assistente experiente, que está há 17 anos no quadro de árbitros da Fifa. E que ele ainda tenha mais muitos anos ao lado das estrelas do futebol para coletar muitos autógrafos para a instituição de caridade.