Áustria x Jordânia: Previsão para a Copa do Mundo da FIFA 2026: Tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - J San Francisco Bay Area Stadium

O jogo Áustria x Jordânia terá início no dia 17 de junho de 2026, às 04h00 GMT e às 00h00 EST.

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Áustria x Jordânia: Contexto da partida

A partida na Califórnia tem enorme importância para duas seleções determinadas a começar com força em um dos grupos mais competitivos do torneio. Com as expectativas crescendo em casa, o técnico da Áustria, Ralf Rangnick, buscará demonstrar que sua abordagem tática fluida e agressiva pode ter sucesso no maior palco do futebol, liderando um time altamente organizado e incansável, sedento por causar impacto em seu tão esperado retorno às finais. No caminho da Áustria está uma seleção jordaniana disciplinada e resiliente, liderada por Jamal Sellami, cuja identidade estrutural pragmática e ameaça letal nas transições tornam a Al-Nashama incrivelmente difícil de ser vencida, contando com uma ética de trabalho coletivo incansável para frustrar e punir os gigantes mundiais. Tendo como pano de fundo o espetacular Estádio de São Francisco (Levi's Stadium), com suas instalações de classe mundial e uma torcida apaixonada pelo torneio, o confronto promete ser um dos jogos de destaque da rodada de abertura.

Com adversários formidáveis como Argentina e Argélia também competindo no Grupo J, nenhuma das equipes pode se dar ao luxo de tropeçar logo no início. A Áustria verá esta partida como a oportunidade perfeita para reforçar sua reputação crescente entre a elite mundial, aproximar-se de repetir ou superar as alturas de sua histórica campanha no torneio de 1954 e mostrar o imenso progresso tático alcançado sob o comando de seu técnico visionário. Já a Jordânia chega ansiosa para provar que esta geração que está fazendo história pode superar todas as expectativas, aproveitando a total liberdade de sua primeira participação em uma Copa do Mundo. Enquanto as luzes brilham intensamente em Santa Clara, a intensidade e a pressão de uma estreia na Copa do Mundo serão impossíveis de ignorar, com a pressão coletiva, a gestão precisa do elenco e a execução precisa no terço final do campo provavelmente desempenhando um papel decisivo para determinar quem conquistará a valiosa vitória na estreia.

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O caminho para a Copa do Mundo da FIFA 2026

O renascimento explosivo da Áustria nas eliminatórias

A Áustria garantiu seu tão esperado retorno ao cenário mundial ao apresentar uma campanha historicamente dominante e em ritmo acelerado nas eliminatórias europeias. Para uma nação obcecada por futebol que havia ficado à margem por 28 anos de ausência do torneio, o ciclo de qualificação foi uma declaração retumbante de renascimento estrutural. Sob a orientação tática visionária e de alta intensidade de Ralf Rangnick, o Das Team transformou o Grupo H em seu playground particular.

A base de sua campanha triunfante pelo continente foi um sistema agressivo e implacável, que frequentemente sufocava as equipes adversárias até à rendição. A Áustria impôs um ritmo alucinante desde a primeira rodada, conquistando uma magnífica sequência de cinco vitórias consecutivas, que incluiu uma goleada histórica e recorde de 10 a 0 sobre San Marino. Embora um único revés contra a Romênia tenha travado brevemente seu ímpeto, a equipe de Rangnick demonstrou imensa fortaleza mental para garantir a classificação automática. Precisando de um resultado crucial contra a Bósnia e Herzegovina, um gol de empate decisivo de Michael Gregoritsch no final da partida garantiu o empate em 1 a 1, selando a liderança do grupo com 19 pontos e garantindo definitivamente a vaga direta da Áustria para a América do Norte.

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A histórica conquista asiática da Jordânia

Enquanto a Áustria contou com uma organização tática implacável para dominar a Europa, os Cavaleiros arquitetaram uma campanha de qualificação histórica e motivada pelo espírito de equipe para garantir sua primeira participação na Copa do Mundo. Aproveitando de forma brilhante o ímpeto de sua trajetória de conto de fadas até a final da Copa da Ásia, a Jordânia superou o labirinto exaustivo e de várias etapas das eliminatórias da AFC com imensa maturidade emocional e determinação tática.

Sob a orientação motivadora de Jamal Sellami, o Al-Nashama transformou seu grupo de qualificação em um trampolim histórico, lidando com ambientes hostis fora de casa e intensa pressão em casa com absoluta compostura. A marca registrada da marcha histórica da Jordânia foi um jogo de transição vertical letal e hiper-eficiente, combinado com uma estrutura defensiva ferozmente disciplinada. Impulsionada pelo talento de classe mundial e pela engenharia explosiva do craque Musa Al-Taamari, a Jordânia consistentemente desfez bloqueios defensivos obstinados, mantendo-se notavelmente compacta na retaguarda. Ao garantir confortavelmente sua posição entre as equipes de elite das eliminatórias asiáticas, a Jordânia conquistou com orgulho sua vaga no grande evento mundial pela primeira vez em sua história, reescrevendo o legado futebolístico da nação.

Notícias das equipes Áustria x Jordânia

Notícias da seleção da Áustria

A seleção austríaca chegou à sua base na Califórnia com um elenco robusto e incrivelmente motivado de 26 jogadores, selecionados após a dramática vitória na qualificação direta contra a Bósnia e Herzegovina. A integração tática sob o comando do técnico Ralf Rangnick está funcionando com eficiência máxima, criando uma atmosfera altamente unida e positiva dentro do grupo. O impulso estrutural mais significativo para a Áustria é o estado de saúde impecável de sua espinha dorsal de veteranos, o que significa que sua identidade tática de alta intensidade está totalmente pronta para ser liberada na primeira rodada.

O ícone nacional David Alaba está em plena forma e pronto para organizar a zaga, atuando como âncora da defesa ao lado do imponente Kevin Danso. No meio-campo, a incansável dedicação de Konrad Laimer e Marcel Sabitzer proporcionará uma pressão alta e enérgica, projetada para dominar as transições. Atrás da linha de frente, o criativo Christoph Baumgartner comandará o jogo, enquanto os jovens talentos promissores Paul Wanner e Carney Chukwuemeka oferecem a Rangnick opções dinâmicas de elite para injetar imprevisibilidade e desarmar blocos defensivos obstinados.

Notícias da seleção da Jordânia

A seleção jordaniana chegou à região da Baía de São Francisco em uma onda histórica de ímpeto, impulsionada por sua primeira qualificação para o grande evento mundial. O técnico Jamal Sellami definiu uma lista de 26 jogadores coesa e extremamente disciplinada, construída com uma combinação altamente funcional de estrelas experientes que atuam no exterior e talentos de elite do futebol nacional. Embora esta seja a primeira participação da Jordânia no cenário mundial, o rígido esquema 3-4-3 de contra-ataque de Sellami permanece totalmente sincronizado e confiante.

O ponto central absoluto do plano tático da Jordânia é o craque Musa Al-Taamari, que está em plena forma para liderar o ataque com sua velocidade explosiva e dribles de classe mundial. Espera-se que ele forme um trio de ataque perigoso e veloz ao lado dos atacantes Ali Olwan e Yazan Al-Naimat para liderar transições verticais rápidas. Nas posições de lateral, Mohannad Abu Taha buscará abrir o campo pelas laterais, enquanto uma obstinada parede defensiva central de três homens, comandada por Yazan Al-Arab e Abdallah Nasib, fornece um escudo inabalável na frente do indiscutível goleiro titular Yazeed Abulaila.

Perfis dos treinadores e filosofias táticas

Ralf Rangnick (Áustria)

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Visionário pioneiro e indiscutível padrinho do Gegenpressing alemão moderno, Ralf Rangnick trouxe um senso radical de identidade tática e energia explosiva para uma seleção austríaca sedenta por reconhecimento global. Entrando na arena internacional após décadas moldando estruturas de clubes de elite europeus, Rangnick reformulou completamente o Das Team, afastando-o da passividade histórica e implementando um estilo corajoso e hiperproativo que exige intensidade de tirar o fôlego.

Taticamente, Rangnick implementa uma filosofia rígida e de alta intensidade, centrada no sufocamento imediato em torno da bola e em transições verticais relâmpicas. Ele privilegia fortemente um rígido 4-2-2-2 ou um agressivo 4-3-3, utilizando meio-campistas ultradisciplinados e multifuncionais que atuam como barreiras defensivas e gatilhos de transição de elite. Rangnick exige comprometimento físico absoluto; seus jogadores têm a tarefa de caçar em grupo para forçar roubadas de bola no fundo do campo adversário e transformar a posse conquistada em um chute a gol em questão de segundos. Seu principal desafio tático em Santa Clara será garantir que seu bloco agressivo de alta pressão permaneça estruturalmente seguro contra saídas rápidas e verticais, evitando comprometer excessivamente o número de jogadores no ataque de forma que permita a um adversário resiliente contornar sua pressão inicial.

Jamal Sellami (Jordânia)

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Jamal Sellami se estabeleceu firmemente como um arquiteto lendário do futebol preciso e que nega espaços, gravando seu nome no folclore internacional ao arquitetar a histórica e inédita classificação da Jordânia para a competição mundial. O meticuloso e altamente focado técnico nascido no Marrocos cultivou uma imensa confiança coletiva e uma harmonia estrutural inabalável em toda a Al-Nashama, ganhando aclamação generalizada por seu pragmatismo tático, treinamento defensivo e capacidade de arquitetar planos de jogo altamente letais sob imensa pressão.

Sellami adota plenamente uma abordagem direta e baseada em contra-ataques rápidos, geralmente utilizando um sistema flexível 3-4-3 que, naturalmente, se transforma em um impenetrável bloco baixo 5-4-1 quando a equipe perde a posse de bola. Seu plano tático gira em torno de ceder a posse, fechar os corredores centrais e cercar agressivamente os adversários assim que estes se aventuram no terço central do campo. No momento em que a bola é recuperada, a equipe de Sellami não perde tempo, utilizando passes longos verticais imediatos para lançar alas explosivos e técnicos pelas laterais. Seu principal objetivo nesta estreia monumental será frustrar a linha de alta pressão da Áustria, manter uma disciplina posicional impecável dentro da própria área e usar sequências diretas, letais e rápidas para surpreender os gigantes europeus no contra-ataque.

Seleções de 26 jogadores para a Copa do Mundo

Seleção da Áustria para a Copa do Mundo

Goleiros: Niklas Hedl, Patrick Pentz, Alexander Schlager

Defensores: David Alaba, Flavius Daniliuc, Kevin Danso, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene, Stefan Posch, Leopold Querfeld, Gernot Trauner, Maximilian Wöber

Meio-campistas: Thierno Ballo, Christoph Baumgartner, Florian Grillitsch, Konrad Laimer, Alexander Prass, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Matthias Seidl, Nicolas Seiwald, Patrick Wimmer

Atacantes: Marko Arnautović, Maximilian Entrup, Michael Gregoritsch, Andreas Weimann

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Seleção da Jordânia para a Copa do Mundo

Goleiros: Noureddin Bani Ateyah, Ahmad Al-Juaidi, Yazeed Abulaila

Defensores: Yazan Al-Arab, Abdallah Nasib, Hijazi Maher, Saad Al-Rousan, Ihsan Haddad, Feras Shelbaieh, Mohammad Abu Hachiche, Salem Al-Ajalin

Meio-campistas: Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh, Rajaei Ayed, Ibrahim Sadeh, Mahmoud Al-Mardi, Mohannad Abu Taha, Saleh Rateb, Yousef Abu Jalbosh, Arif Al-Haj

Atacantes: Musa Al-Taamari, Yazan Al-Naimat, Ali Olwan, Anas Al-Awandat, Reziq Bani Hani, Abdallah Al-Attar

Confrontos-chave entre Áustria e Jordânia

Michael Gregoritsch x Yazan Al-Arab: Este será o que se pode chamar de uma batalha de pesos pesados na grande área. Gregoritsch, o ponto de referência físico e confiável da Áustria, cujos gols decisivos ajudaram a garantir a vaga direta para a América do Norte, se destaca pelo jogo de retenção inteligente, duelos aéreos implacáveis e posicionamento letal na grande área. Yazan Al-Arab estará totalmente na linha de fogo; o robusto e intransigente zagueiro central jordaniano deve usar sua imensa presença física, desarmes implacáveis e domínio aéreo para não dar a Gregoritsch nem um centímetro de espaço para ancorar o ataque de alta pressão da Áustria.

Musa Al-Taamari contra a agressiva contrapressão da Áustria: Al-Taamari chega ao torneio como líder carismático indiscutível da Jordânia e principal arma de transição, ostentando dribles de nível mundial, aceleração explosiva e cortes precisos para dentro a partir da lateral. Ele estará à procura de qualquer espaço livre para explorar no contra-ataque assim que a posse de bola for perdida. No entanto, ele enfrentará um sistema de contra-pressão austríaco altamente sincronizado e ferozmente intenso, orquestrado por Kevin Danso e David Alaba. Será que a magia individual e o ritmo elétrico de Al-Taamari conseguirão contornar uma linha defensiva europeia sufocante e hiperproativa, que se destaca por neutralizar contra-ataques na origem?

Marcel Sabitzer x Nizar Al-Rashdan: O campo de batalha tático definitivo no meio-campo. Al-Rashdan é o escudo defensivo incansável e o motor energético dos Chivalrous, trazendo disciplina posicional precisa, métricas de interceptação precisas e alto ritmo de trabalho para proteger sua defesa em bloco baixo. Sabitzer terá a tarefa de orquestrar o ritmo de ataque do Das Team a partir de sua dinâmica função no meio-campo, utilizando seus deslocamentos inteligentes pelo meio-espaço, suas poderosas investidas tardias na área e sua visão excepcional para tirar Al-Rashdan de posição e desencadear as rápidas transições verticais da Áustria.

Notícias das equipes e escalações

A Áustria é comandada por Ralf Rangnick. Nenhuma lesão ou suspensão foi confirmada antes da partida, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. Mais notícias sobre a equipe serão adicionadas mais perto do início da partida.

A Jordânia é comandada por Jamal Sellami. Assim como na Áustria, não há informações disponíveis sobre lesões ou suspensões no momento, e nenhuma escalação provável foi confirmada. Atualizações serão divulgadas à medida que a partida se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

A Áustria chega ao jogo em boa fase, com quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 em um amistoso contra a Tunísia em 1º de junho de 2026. A equipe também venceu a Coreia do Sul por 1 a 0 e teve sua atuação mais impressionante com uma vitória por 5 a 1 sobre Gana em março. Sua única mancha nas cinco partidas foi o empate em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina nas eliminatórias da Copa do Mundo em novembro passado. A Áustria marcou nove gols e sofreu três nessas cinco partidas.

O desempenho recente da Jordânia apresenta um contraste ainda mais acentuado. A seleção perdeu três e empatou duas das últimas cinco partidas, sem registrar nenhuma vitória nessa sequência. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para a Colômbia, em 7 de junho de 2026, e a equipe foi derrotada por 4 a 1 pela Suíça no final de maio. Dois empates contra a Nigéria e a Costa Rica em março trouxeram algum otimismo, mas a Jordânia sofreu 11 gols nos últimos cinco jogos, enquanto marcou sete.

Histórico de confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Áustria e Jordânia no conjunto de dados disponível. A partida desta terça-feira no Levi's Stadium será o primeiro encontro entre essas duas seleções.

Classificação

No Grupo J, a Áustria ocupa atualmente a terceira posição e a Jordânia a quarta, antes da rodada de abertura.