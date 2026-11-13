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Liga das Nações B
team-logoÁustria
Raiffeisen Arena
team-logoIrlanda
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Áustria x Irlanda hoje ao vivo: onde assistir ao jogo na TV e por streaming?

Áustria x Irlanda
Áustria
Irlanda
Liga das Nações B

A Áustria enfrenta a Irlanda pela Liga B da Liga das Nações da UEFA. Mas quem transmite a partida hoje ao vivo na TV e por streaming?

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Áustria x Irlanda: horário de início

crest
Liga das Nações B - Rodada 5
Raiffeisen Arena

A Áustria recebe a República da Irlanda pela Liga B da Nations League da Uefa na Raiffeisen Arena, em Linz. As duas seleções disputam pontos importantes na briga pela liderança do Grupo 3.

Ralf Rangnick e sua equipe chegam à partida na liderança do grupo. Os austríacos têm se mostrado difíceis de vencer nesta fase da Nations League e, mais recentemente, derrotaram Kosovo e Israel por 3 a 1 em cada jogo.

A Irlanda viaja a Linz na terceira posição e precisa somar pontos para não perder contato com os primeiros colocados. A equipe de Heimir Hallgrimsson ainda não encontrou nesta fase de grupos a regularidade necessária para brigar pelas primeiras posições.

O confronto entre as duas seleções nesta temporada já terminou em 2 a 2, resultado que mostra o equilíbrio desse duelo. A Irlanda tem qualidade para pontuar fora de casa, mas precisa apresentar mais solidez defensiva do que nos últimos jogos.

Quem quiser acompanhar o jogo ao vivo encontra abaixo todas as informações sobre a transmissão na TV e por streaming.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Áustria e Irlanda?

A Áustria chega a este duelo com um bom retrospecto nos últimos cinco jogos oficiais: duas vitórias, dois empates e uma derrota. Mais recentemente, os austríacos empataram em 1 a 1 com Kosovo; antes, haviam empatado em 2 a 2 com a Irlanda. As duas vitórias contra Kosovo (3 a 1) e Israel (3 a 1) mostram que a equipe de Rangnick é capaz de marcar gols nesta fase de grupos. A única derrota no período foi o 3 a 0 para a Espanha na Copa do Mundo.

A Irlanda soma uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate em 1 a 1 com Israel na Nations League; antes, houve um 2 a 2 com a Áustria. A única vitória no período foi por 3 a 0, fora de casa, contra Israel. A derrota foi por 1 a 0 para Kosovo, resultado que evidencia as oscilações da equipe de Hallgrimsson.

AUT

AUT - Sequência

ESP
D3-0
ISR
V3-1
KOS
V3-1
IRL
E2-2
KOS
E1-1
Gol marcado (sofrido)
9/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
IRL

IRL - Sequência

CAN
E1-1
KOS
D1-0
ISR
V0-3
AUT
E2-2
ISR
E1-1
Gol marcado (sofrido)
7/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Áustria x Irlanda: escalações

Prováveis escalações de Áustria x Irlanda

4-2-3-1
Áustria crest
Áustria
AUT
Formação
Irlanda crest
Irlanda
IRL
3-4-2-1
A. SchlagerA. SchlagerK. LaimerK. LaimerK. DansoK. DansoS. PoschS. PoschF. BacherF. BacherX. SchlagerX. SchlagerC. AdamuC. AdamuA. PrassA. PrassR. SchmidR. SchmidN. SeiwaldN. SeiwaldS. KalajdzicS. KalajdzicC. KelleherC. KelleherL. ScalesL. ScalesJ. DunneJ. DunneJ. EganJ. EganA. IdahA. IdahJ. MolumbyJ. MolumbyJ. MoylanJ. MoylanJ. KnightJ. KnightC. CoventryC. CoventryR. ManningR. ManningT. ParrottT. Parrott
Irlanda crest
Irlanda
IRL
4-2-3-1
Áustria

Time titular

Irlanda

Técnico

  • R. Rangnick
  • H. Hallgrimsson

Áustria x Irlanda: momento das equipes

AUT

AUT - Sequência

ESP
D3-0
ISR
V3-1
KOS
V3-1
IRL
E2-2
KOS
E1-1
Gol marcado (sofrido)
9/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
IRL

IRL - Sequência

CAN
E1-1
KOS
D1-0
ISR
V0-3
AUT
E2-2
ISR
E1-1
Gol marcado (sofrido)
7/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Áustria x Irlanda: retrospecto dos confrontos diretos

Confrontos

ÁustriaEmpateIrlanda
1
3
1
Liga das Nações B
Irlanda badge
Irlanda
IRL
2
Áustria badge
Áustria
AUT
2
FJ
Eliminatórias Europeias
Irlanda badge
Irlanda
IRL
1
Áustria badge
Áustria
AUT
1
FJ
Eliminatórias Europeias
Áustria badge
Áustria
AUT
0
Irlanda badge
Irlanda
IRL
1
FJ
Eliminatórias Europeias
Áustria badge
Áustria
AUT
1
Irlanda badge
Irlanda
IRL
0
FJ
Eliminatórias Europeias
Irlanda badge
Irlanda
IRL
2
Áustria badge
Áustria
AUT
2
FJ
6Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Áustria x Irlanda: as classificações

UEFA Nations League B Grp. 3

#JVEDGPGCSGPSequência
1
ÁustriaÁustriaAUT
422095+48
E
E
V
V
2
KosovoKosovoKOS
412134-15
E
E
D
V
3
IrlandaIrlandaIRL
412164+25
E
E
V
D
4
IsraelIsraelISR
402227-52
E
E
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento
Play-off do Rebaixamento

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