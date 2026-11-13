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Áustria x Irlanda: horário de início

Liga das Nações B - Rodada 5 14 de nov. de 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

A Áustria recebe a República da Irlanda pela Liga B da Nations League da Uefa na Raiffeisen Arena, em Linz. As duas seleções disputam pontos importantes na briga pela liderança do Grupo 3.

Ralf Rangnick e sua equipe chegam à partida na liderança do grupo. Os austríacos têm se mostrado difíceis de vencer nesta fase da Nations League e, mais recentemente, derrotaram Kosovo e Israel por 3 a 1 em cada jogo.

A Irlanda viaja a Linz na terceira posição e precisa somar pontos para não perder contato com os primeiros colocados. A equipe de Heimir Hallgrimsson ainda não encontrou nesta fase de grupos a regularidade necessária para brigar pelas primeiras posições.

O confronto entre as duas seleções nesta temporada já terminou em 2 a 2, resultado que mostra o equilíbrio desse duelo. A Irlanda tem qualidade para pontuar fora de casa, mas precisa apresentar mais solidez defensiva do que nos últimos jogos.

Quem quiser acompanhar o jogo ao vivo encontra abaixo todas as informações sobre a transmissão na TV e por streaming.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Áustria e Irlanda?

A Áustria chega a este duelo com um bom retrospecto nos últimos cinco jogos oficiais: duas vitórias, dois empates e uma derrota. Mais recentemente, os austríacos empataram em 1 a 1 com Kosovo; antes, haviam empatado em 2 a 2 com a Irlanda. As duas vitórias contra Kosovo (3 a 1) e Israel (3 a 1) mostram que a equipe de Rangnick é capaz de marcar gols nesta fase de grupos. A única derrota no período foi o 3 a 0 para a Espanha na Copa do Mundo.

A Irlanda soma uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate em 1 a 1 com Israel na Nations League; antes, houve um 2 a 2 com a Áustria. A única vitória no período foi por 3 a 0, fora de casa, contra Israel. A derrota foi por 1 a 0 para Kosovo, resultado que evidencia as oscilações da equipe de Hallgrimsson.

Áustria x Irlanda: escalações

Áustria x Irlanda: momento das equipes

Áustria x Irlanda: retrospecto dos confrontos diretos

Áustria x Irlanda: as classificações