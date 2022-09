Áustria x Croácia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Nations League

Croatas buscam se manter na liderança do Grupo 1 da Liga das Nações; veja como acompanhar na internet

Áustria e Croácia se enfrentam neste domingo (25), às 15h45 (de Brasília), em Viena, pela sexta rodada do Grupo A da Liga das Nações. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Star+, no streaming.

Buscando emplacar a quarta vitória consecutiva, a Croácia aparece na liderança do Grupo 1, com 10 pontos (uma derrota, um empate e três vitórias).

Do outro lado, a Áustria, na lanterna com quatro pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após três derrotas e um empate nos últimos quatro jogos.

Em seis confrontos diretos entre as duas equipes, a Croácia tem uma grande vantagem. Venceu cinco jogos e perdeu apenas um.

Escalações:

Escalação do provável ÁUSTRIA: Heinz Lindner, Stefan Lainer, Philipp Lienhart, David Alaba, Maximilian Wober, Dejan Ljubicic, Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch.

Escalação do provável CROÁCIA: Dominik Livakovic, Josip Juranovic, Domagoj Vida, Josko Gvardiol, Borna Sosa, Lovro Majer, Marcelo Brozovic, Luka Modric, Mario Pasalic, Andrej Kramaric, Nikola Vlasic.

Desfalques

Áustria

sem desfalques confirmados

Croácia

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: domingo, 25 de setembro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: Ernst Happel Stadion – Viena, AUS

• Arbitragem: ARTUR DIAS (árbitro), RUI TAVARES e PAULO SOARES (assistentes), GUSTAVO CORREIA (quarto árbitro) e TIAGO MARTINS (AVAR)